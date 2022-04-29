313 bin lira maaş alan AKP'li tartışması: AKP'li isim önce 'yalan', sonra 'kefil olamam' dedi

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TBMM Genel Kurulu’nda AKP’li bürokratların çoklu maaş almasını gündeme getirdi, Meclis'te ilginç tartışmalar yaşandı.

Yavuzyılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın çoklu maaşıyla aylık gelirinin 313 bin 870 lira olduğunu söyledi. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Deniz Yavuzyılmaz’ı yalanladı.

Turan “Kamuda üst düzey görev yapan ilgililer, memurlar, bürokratlar; birden fazla değil 10'dan fazla, 100'den fazla da yönetim kurulu üyesi olsalar bir yerde aldıkları maaş, kendi maaşı, artı, bir yönetim kurulu üyeliği maaşı; bu düzenleme de AK Parti döneminde geldi” açıklamasında bulundu.

CHP'li vekil Ahmet Kaya ise “313 bin 870 lira maaş alan bir adamdan bahsediyoruz” dedi. Turan ise bu durumu yalanlayarak, “Yalan. Konuştum kendisiyle, yalan. Onun da çoluk çocuğu var, yazık ya. Ne kolay kolay söylüyorsunuz, geçiyorsunuz ya” diye konuştu. Bunun üzerine CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Kefil misiniz Bülent Bey siz” diye sorarken, Turan ise “Kefil filan değilim, ne kefil olacağım” diye konuştu.