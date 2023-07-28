308 kurumdan ortak 'Akbelen' açıklaması: Halkın çıkarı, şirketlerin kârından üstündür

Aralarında DİSK, TTB, KESK ve TMMOB’ye bağlı meslek odalarının ve Ekoloji Birliği ve İklim Adaleti Koalisyonu gibi ekoloji ağlarının da olduğu 308 kurum, Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy Mahallesi’nde yer alan Akbelen Ormanı'nda devam eden ağaç katliamına ilişkin ortak bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, “Akbelen Ormanı’ndaki abluka kaldırılsın, kesim kararı durdurulsun! Protesto hakkını kullanarak ormanı ve yaşam alanlarını korumaya çalışanlara yönelik uygulanan şiddete ve gözaltı kararlarına son verilsin” denildi.
Açıklamanın tamamı şöyle:
"İkizköylüler, Muğla, Milas’ta kömür madenciliğine karşı Akbelen Ormanı’nı ve yaşam alanlarını korumak için yıllardır direniyor. Milas ve Yatağan’daki üç kömür yakıtlı termik santral ve onlara yakıt sağlamak için açılan kömür ocakları Muğla’nın tarım alanlarını, ormanlarını yok ediyor, havasını, suyunu kirletiyor. Erken ölümlere, hastalıklara yol açıyor. Konuya ilişkin yapılan çalışmalarda madenciliğinin bölgeye geri dönüşü mümkün olmayan zararlar vereceği bilim insanları tarafından da tespit edilmesine rağmen bu “kirli enerji” yönetim modeli için üstün kamu yararından vazgeçiliyor. Yörede yaşayan halkın talepleri hiçe sayılıyor.
Milas’taki kömür ocakları işletme ruhsat sahası içerisinde 60 köy bulunuyor. Şu ana kadar ruhsat sahası içinde kalan köylerden 8’i tamamen 15’i ise kısmen yok edildi. Bölge halkı yıllardır kömür sebebiyle yaşam alanlarını, geçim kaynaklarını kaybediyor, büyük bir hak gaspına uğruyor. Bunlar yetmezmiş gibi 24 Temmuz’da bölgeye kolluk kuvvetleri eşliğinde girilerek Akbelen Ormanı’nda ağaç kesimine başlandı. Hafta başından beri devam eden kesimleri durdurmak isteyen köylüler ve yaşam savunucuları ise kolluk kuvvetlerinin şiddetine maruz kaldı ve ve ablukayla karşılaştı. Biber gazı ve tazyikli sularla, coplarla yapılan müdahaleler devam ediyor.
İktidara sesleniyoruz:
- Himaye ettiğiniz Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki olan YK Enerji bilimsel gerçeklere rağmen planlı olarak kamuoyunu yanıltıyor ve Akbelen Ormanı’nı kömür için feda ediyor. Biliniz ki halkın çıkarı şirketlerin kârından üstündür. Bu sorumlulukla hareket etmek, sesimizi duymak, Akbelen’i korumak zorundasınız!
- Tüm Akdeniz havzası kontrol edilemeyen orman yangınlarıyla mücadele ederken, sıcak hava dalgaları gün geçtikce daha dayanılmaz hale gelirken, Türkiye’nin birçok bölgesi aşırı hava olaylarının yarattığı kuraklık, sel gibi afetlerle boğuşurken, doğal bir yutak alanını fosil yakıtlar için gözden çıkarmak tarihi, trajik bir hatadır! İklim kriziyle gerçek anlamda mücadele bakanlık ismine “iklim değişikliği” ekleyerek olmaz, ormanların korunmasıyla, kömüre veda edilmesiyle olur.
Ülke olarak bilimsel olmayan ve ekosistem yararını öncelemeyen çevre politikaları nedeniyle kirlilik ve sağlık problemleriyle boğuşuyor, doğa tahribatının artması ile gıda güvencesizliği ve ekonomik problemlerle karşı karşıya kalıyor, afetlere açık hale gelen yaşam alanlarımızda büyük bir tedirginlikle yaşıyoruz. Biz yıllardır Türkiye’de ekoloji, emek ve demokrasi mücadelesi veren örgütler olarak, İkizköylülerin yanında olduğumuzu bildiriyor, tüm yetkilileri sorunun çözümü için ivedilikle harekete geçmeye çağırıyoruz: Akbelen Ormanı’ndaki abluka kaldırılsın, kesim kararı durdurulsun! Protesto hakkını kullanarak ormanı ve yaşam alanlarını korumaya çalışanlara yönelik uygulanan şiddete ve göz altı kararlarına son verilsin! Akbelen Ormanı’ndan vazgeçmiyoruz, yaşamı ve doğayı savunuyoruz!"
Açıklamaya imza atan kurumlar şöyle:
Bodrum Kent Konseyi - Karia Kültür Mirası Etkinlikleri Çalışma Grubu
14. Ekoloji ve Çevre Kongresi Düzenleme Kurulu
1974 Çağdaş Hukukçular Derneği Mersin Şubesi
2017 Bodrum Yurttaş İnisiyatifi
78’liler Girişimi
Abbasağa Mahalle Meclisi
Adana Ekoloji Platformu
Adana Kadın Danışma Merkezi ve Sığınma Evi Derneği (AKDAM)
Adana Slow Food
Alakır Nehri Kardeşliği
Alevi Düşünce Ocağı Derneği
Anadolu'da Yaşam Tüketim Kooperatifi
Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi
Ankara Kent ve Ekoloji Ağı
Antakya Çevre Koruma Derneği
Antalya Tabip Odası
Apikoop Arıcılık Kooperatifi
Arhavi Doğa Koruma Platformu (ADOKOP)
Arka Güverte
Artur Çevre Platformu (ARÇEP)
Artvin Salınbaş Çevre Platformu (ASÇEP)
Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği (ADAM-DER)
Ata Tohum Takas Derneği
Atatürkçü Düşünce Derneği Bodrum Şubesi
Atatürkçü Düşünce Derneği Kayseri Şubesi
Atatürkçü Düşünce Derneği Marmaris Şubesi
Atölye Deneme Sanat ve Ekoloji Derneği
Avcılar Kültür ve Sanat Derneği
Avdan Platformu
Aydın Ekoloji ve Yaşam Platformu
Aydın Kadın Efeler Derneği
Ayvalık Kadın İnisiyatifi
Ayvalık Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Girişimi
Ayvalık Tabiat Platformu
Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri
Bakırköy Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği (BAKADER)
Bakırtepe Çevre Platformu
Balıkesir Çevre Platformu (BALÇEP)
Batman Çevre Gönüllüleri Derneği
BBOM İzmir Eğitim Kooperatifi
Biz de Varız İnisiyatifi - Berlin
Bodrum Savunması
Bodrum Tohum Derneği
Bodrum Yarımadası Kültür ve Çevresini Koruma Derneği
Bozcaada Forum
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği
Burgazada Orman Gönüllüleri Platformu
Burhaniye Aktif Yurttaş İnisiyatifi
Burhaniye Çevre Platfomu (BURÇEP)
Bursa Artvin Çevre Platformu
Bursa Çevre Platformu
Bursa Su Kolektifi
Büyük Menderes İnisiyatifi (BMİ)
Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
Çagdaş Hukukçular Derneği
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)
Çamlıca Kız Liseliler Derneği İstanbul Şubesi
Çan Çevre Derneği
Çanakkale İnsan Hakları Derneği
Çandan Haber Gazetesi
Çekirdek Türetici
Çeşme Çevre Platformu
ÇETKO Adana
Çevre ve Arı Koruma Derneği (ÇARIK)
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)
ÇYDD Adana Şubesi
ÇYDD Afyonkarahisar Şubesi
ÇYDD Alanya Şubesi
ÇYDD Artvin Şubesi
ÇYDD Bakırköy Şubesi
ÇYDD Bodrum Şubesi
ÇYDD Çanakkale Şubesi
ÇYDD Denizli Şubesi
ÇYDD İzmir Şubesi
ÇYDD Karadeniz Ereğli Şubesi
ÇYDD Kırklareli Şubesi
ÇYDD Kırşehir Şubesi
ÇYDD Kuşadası Şubesi
ÇYDD Mersin Şubesi
ÇYDD Merter Şubesi
ÇYDD Mezitli Şubesi
ÇYDD Muğla Şubesi
ÇYDD Ödemiş Şubesi
ÇYDD Seferihisar Şubesi
ÇYDD Silivri Şubesi
ÇYDD Sivas Şubesi
ÇYDD Tekirdağ Şubesi
ÇYDD Üsküdar Şubesi
Dalyan Turizm Kültür ve Çevre Koruma Derneği
Demokrasi için Birlik
Demokrasi İçin Hukukçular
Demokratik Alevi Dernekleri
Demokratik Emekliler Sendikası (DEM-SEN)
Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği
Deprem Dayanışması Derneği
Dev Yapı İş Sendikası Muğla Temsilciliği
Devrimci 78'liler Federasyonu
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)
Didim Derneği
DİSK Emekli-Sen Küçükkuyu Temsilciliği
DİSK Emekli-Sen Marmaris Şubesi
DİSK Gıda-İş Sendikası
DİSK İstanbul İl Temsilciliği
Doğa Araştırmaları Derneği
Doğa Derneği
Doğa için Sanat Derneği
Doğa ve Çevre Vakfı (DOÇEV) Denizli
Doğa ve Yaşam Hakkı Derneği
Doğal Yaşam Derneği
Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER)
Dostluk ve Kültür Derneği (DKDER)
Dostluk Ve Kültür Derneği (DKDER) Sanat Ve Kültür Atölyesi
Dört Ayaklı Şehir: Kent, Doğa, Hayvan Çalışmaları Derneği
Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye Koordinasyonu
Dünya Mirası Adalar
Dünya Yaşasın Derneği
Edremit Demokrasi Platformu
Edremit Kadın Platformu
Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP)
Ege Kadın Buluşması Platformu
EĞİTİM-İŞ Fethiye Temsilciği
EĞİTİM-SEN Bodrum Temsilciliği
EĞİTİM-SEN Bursa Şubesi
EĞİTİM-SEN Edremit Temsilciliği
EĞİTİM-SEN Mersin Şubesi
Eğitimciler Derneği (EĞİT-DER)
Eğitimciler Derneği (EĞİT-DER) İzmir Şubesi
Ekmek ve Gül
Ekmek ve Onur
EkoHarita.org
Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği Kadın Meclisi
Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği
Ekosfer
Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu
Emek Partisi
Emek Partisi Balıkesir İl Örgütü
Emekçi Hareket Partisi
Erikli Çevre ve Güç Birliği Derneği
Eskişehir Bilecik Tabip Odası
Eskişehir Çevre Derneği
Evrensel Haklar İçin Hukukçular Derneği
Feminist Afet Politikaları ve Ekolojik Mücadele (FAPEM)
Fethiye 5.Noterliği
Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği
Foça Barış Kadınları
Foça Çevre ve Kültür Platformu (FOÇEP)
Gaziosmanpaşa Barınma Hakkı Meclisi
Gökova Ekolojik Yaşam Derneği
Gülsuyu Gülensu Kadın Dayanışma Evi Derneği
Gündoğdu Halk Konseyi
Günebakan Kadın Derneği
Güzelçamlı Doğa Yürüyüşçüleri Grubu
Haliç Dayanışması
Halkevleri Kent ve Ekoloji Çalışmaları
Halkın Mühendisleri
Hatay Tabip Odası
HDP Aydın İl Örgütü
İklim Adaleti Koalisyonu
İncirliova Kent Konseyi
İnsan Hakları Derneği Mersin Şubesi
İnşaat Emekçileri Sendikası (İNŞAAT-SEN)
İstanbul Kent Savunması
İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği Derneği
İşçi Demokrasisi Partisi
İVME Hareketi
İzmir Yeşil Gelecek Derneği
İzmit Evlerini ve Tarihini Koruma Yaşatma Derneği (İZEYAP)
İzmit Yerel Gündem 21 Çevre Gelistirme Kooperatifi
K2 TV
Kadıköy Kent Dayanışması
Kadıköy Kooperatifi
Kadın Dayanışması
Kadın Meclisleri
Kahramanmaraş Tabip Odası
Kampüs Cadıları
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)
Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR)
Karadeniz Ereğli Çevre Platformu (KERÇEP)
Karadeniz İsyandadır Platformu
Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
Kazdağları Ekoloji Platformu
Kazdağları Kardeşliği
Kemaliye ve Köyleri Çevre Platfofmu
Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği
Kocaeli Öğrenci Veli Derneği
Komşu Kapısı Derneği
Koruyucu Tarım Derneği
Koza Kültür Sanat ve Doğa Derneği
Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması
Kuşadası Çevre Platformu
Kuşadası Eğitim Kültür Sanat Spor ve Turizm Derneği
Kuşadası İmece Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Kuşadası Kadın Platformu
Kuzey Ormanları Savunması
Küçükkuyu Kadın Dayanışması
Mağaza Market İşçileri Sendikası (Mağaza Market Sen)
Malatya Atmalılar Derneği
Maltepe Kooperatifi Girişimi
Mamurek Çevre Platformu
Mardin Çevre,Tarihi Eserleri Koruma ve Geliştirme Derneği (ÇEVDER)
Mardin Ekoloji Derneği
Maya Eğitim Kültür Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği MERSİN
Menteşe Kent Konseyi
Mersin Çevre ve Doğa Derneği
Mersin Tabip Odası
Mezopotamya Ekoloji Hareketi
Milas Kent Konseyi
Muamma LGBTİ+ Derneği
Muğla Tabip Odası
Munzur Çevre Derneği
Mülkiyeliler Birliği
Niğde Çevre Eğitim Kültür Derneği
Nurtepe-Güzeltepe Dayanışma Ağı
ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği
ODTÜ Çevre Topluluğu
ODTÜ Mezunları Derneği-Bodrum
ODTÜ Rant Yolu Direnişi
Odunpazarı Kent Konseyi
Organik Ürün Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ORGÜDER)
Ovacık Doğal Tohum Tüketim Kooperatifi
Öğrenci Veli Derneği (VELİ-DER) Genel Merkezi
Öğrenci Veli Derneği (VELİ-DER) İzmir 2 Nolu Şube
Öğrenci Veli Derneği (VELi-DER) Kocaeli Şubesi
Öğrenci Veli Derneği (VELİ-DER) Muğla Şubesi
Özgürlükçü Gençlik
Partizan
Polen Ekoloji Kolektifi
Politeknik
Proje Evi Kooperatifi
Res Karşıtı Mücadele
Reşitköy Barajına Hayır Platformu
Roma Bostanı
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Mersin Şubesi
Sandras'ı Koruma Platformu
Sarıyer Kent Dayanışması
Saros Gönüllüleri
Serüven Kültür
Sınırlı Sorunlu Beşiktaş Tüketim Kooperatifi
Sinop Çevre Dostlari Derneği
Sinop Kent Hakları Derneği
Sinop Nükleer Karşıtı Platform Derneği (SNKP-DER)
Sivil ve Sosyal Yaşam Derneği
Slow Food Ölmez Ağaç Topluluğu
Sokak Kültür Merkezi
SOL Parti
SOL Parti Gebze İlçe Örgütü
SOL Parti Kocaeli İl Örgütü
SOL Parti Mersin İl Örgütü
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Antalya İl Örgütü
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Ekoloji Meclisi
Sürdürülebilir Yaşam Derneği
Şahintepe Barınma Hakkı Meclisi
Şezlongsuz Datça İnisiyatifi
TAİDER Aile İşletmeleri Derneği
Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği
Tarım Orkam - Sen Mersin Şubesi
Tarım, Orman Çevre ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (Tarım Orkam-Sen)
Tarsus Slow Food
TEMA Vakfı Sinop İl Temsilciliği
Temiz Çevre Derneği
Teşadiye Çevre Platformu
TİP Edremit İlçe Örgütü
TMMOB Bodrum İKK
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
TMMOB Mimarlar Odası
TMMOB Şehir Plancıları Odası
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Toplumcu Mimar Mühendisler Meclisi
Toplumsal Özgürlük Partisi Mersin İl Örgütü
Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği
Tüketici Örgütleri Federasyonu
Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKO-DER) Gelibolu Şubesi
Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER)
TÜM BEL-SEN Denizli Şubesi
Tüm Emeklilerin Sendikası Denizli Temsilciliği
Türetim Ekonomisi Derneği
Türk Tabipleri Birliği (TTB)
Türkiye Biyologlar Derneği
Türkiye İşçi Partisi (TİP)
Türkiye Organik Ağı
Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi
Uşak Çevre Gönüllüleri Derneği
Validebağ Gönüllüleri Derneği
Validebağ Savunması
Van Çevre Tarihi Eserleri Koruma Araştırma Ve Geliştirme Derneği (Van Çevder)
Vegan Derneği
Veli-Der Denizli Şubesi
Veli-Der Edirne Şubesi
Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu
Yarımada Yeşilleri
Yaşam Bellek Özgürlük Derneği
Yeni Demokrat Kadın
Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği
Yeryüzü Ekoloji Kolektifi
Yeşil Artvin Derneği
Yeşil Düşünce Derneği
Yeşil Sol İklim Krizi Çalışma Grubu
Yeşiller Partisi
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Ankara İl Örgütü
Yurttaş Girişimi