308 kurumdan ortak 'Akbelen' açıklaması: Halkın çıkarı, şirketlerin kârından üstündür

Aralarında DİSK, TTB, KESK ve TMMOB’ye bağlı meslek odalarının ve Ekoloji Birliği ve İklim Adaleti Koalisyonu gibi ekoloji ağlarının da olduğu 308 kurum, Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy Mahallesi’nde yer alan Akbelen Ormanı'nda devam eden ağaç katliamına ilişkin ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, “Akbelen Ormanı’ndaki abluka kaldırılsın, kesim kararı durdurulsun! Protesto hakkını kullanarak ormanı ve yaşam alanlarını korumaya çalışanlara yönelik uygulanan şiddete ve gözaltı kararlarına son verilsin” denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"İkizköylüler, Muğla, Milas’ta kömür madenciliğine karşı Akbelen Ormanı’nı ve yaşam alanlarını korumak için yıllardır direniyor. Milas ve Yatağan’daki üç kömür yakıtlı termik santral ve onlara yakıt sağlamak için açılan kömür ocakları Muğla’nın tarım alanlarını, ormanlarını yok ediyor, havasını, suyunu kirletiyor. Erken ölümlere, hastalıklara yol açıyor. Konuya ilişkin yapılan çalışmalarda madenciliğinin bölgeye geri dönüşü mümkün olmayan zararlar vereceği bilim insanları tarafından da tespit edilmesine rağmen bu “kirli enerji” yönetim modeli için üstün kamu yararından vazgeçiliyor. Yörede yaşayan halkın talepleri hiçe sayılıyor.

Milas’taki kömür ocakları işletme ruhsat sahası içerisinde 60 köy bulunuyor. Şu ana kadar ruhsat sahası içinde kalan köylerden 8’i tamamen 15’i ise kısmen yok edildi. Bölge halkı yıllardır kömür sebebiyle yaşam alanlarını, geçim kaynaklarını kaybediyor, büyük bir hak gaspına uğruyor. Bunlar yetmezmiş gibi 24 Temmuz’da bölgeye kolluk kuvvetleri eşliğinde girilerek Akbelen Ormanı’nda ağaç kesimine başlandı. Hafta başından beri devam eden kesimleri durdurmak isteyen köylüler ve yaşam savunucuları ise kolluk kuvvetlerinin şiddetine maruz kaldı ve ve ablukayla karşılaştı. Biber gazı ve tazyikli sularla, coplarla yapılan müdahaleler devam ediyor.

İktidara sesleniyoruz:

- Himaye ettiğiniz Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki olan YK Enerji bilimsel gerçeklere rağmen planlı olarak kamuoyunu yanıltıyor ve Akbelen Ormanı’nı kömür için feda ediyor. Biliniz ki halkın çıkarı şirketlerin kârından üstündür. Bu sorumlulukla hareket etmek, sesimizi duymak, Akbelen’i korumak zorundasınız!

- Tüm Akdeniz havzası kontrol edilemeyen orman yangınlarıyla mücadele ederken, sıcak hava dalgaları gün geçtikce daha dayanılmaz hale gelirken, Türkiye’nin birçok bölgesi aşırı hava olaylarının yarattığı kuraklık, sel gibi afetlerle boğuşurken, doğal bir yutak alanını fosil yakıtlar için gözden çıkarmak tarihi, trajik bir hatadır! İklim kriziyle gerçek anlamda mücadele bakanlık ismine “iklim değişikliği” ekleyerek olmaz, ormanların korunmasıyla, kömüre veda edilmesiyle olur.

Ülke olarak bilimsel olmayan ve ekosistem yararını öncelemeyen çevre politikaları nedeniyle kirlilik ve sağlık problemleriyle boğuşuyor, doğa tahribatının artması ile gıda güvencesizliği ve ekonomik problemlerle karşı karşıya kalıyor, afetlere açık hale gelen yaşam alanlarımızda büyük bir tedirginlikle yaşıyoruz. Biz yıllardır Türkiye’de ekoloji, emek ve demokrasi mücadelesi veren örgütler olarak, İkizköylülerin yanında olduğumuzu bildiriyor, tüm yetkilileri sorunun çözümü için ivedilikle harekete geçmeye çağırıyoruz: Akbelen Ormanı’ndaki abluka kaldırılsın, kesim kararı durdurulsun! Protesto hakkını kullanarak ormanı ve yaşam alanlarını korumaya çalışanlara yönelik uygulanan şiddete ve göz altı kararlarına son verilsin! Akbelen Ormanı’ndan vazgeçmiyoruz, yaşamı ve doğayı savunuyoruz!"

Açıklamaya imza atan kurumlar şöyle:

Bodrum Kent Konseyi - Karia Kültür Mirası Etkinlikleri Çalışma Grubu

14. Ekoloji ve Çevre Kongresi Düzenleme Kurulu

1974 Çağdaş Hukukçular Derneği Mersin Şubesi

2017 Bodrum Yurttaş İnisiyatifi

78’liler Girişimi

Abbasağa Mahalle Meclisi

Adana Ekoloji Platformu

Adana Kadın Danışma Merkezi ve Sığınma Evi Derneği (AKDAM)

Adana Slow Food

Alakır Nehri Kardeşliği

Alevi Düşünce Ocağı Derneği

Anadolu'da Yaşam Tüketim Kooperatifi

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi

Ankara Kent ve Ekoloji Ağı

Antakya Çevre Koruma Derneği

Antalya Tabip Odası

Apikoop Arıcılık Kooperatifi

Arhavi Doğa Koruma Platformu (ADOKOP)

Arka Güverte

Artur Çevre Platformu (ARÇEP)

Artvin Salınbaş Çevre Platformu (ASÇEP)

Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği (ADAM-DER)

Ata Tohum Takas Derneği

Atatürkçü Düşünce Derneği Bodrum Şubesi

Atatürkçü Düşünce Derneği Kayseri Şubesi

Atatürkçü Düşünce Derneği Marmaris Şubesi

Atölye Deneme Sanat ve Ekoloji Derneği

Avcılar Kültür ve Sanat Derneği

Avdan Platformu

Aydın Ekoloji ve Yaşam Platformu

Aydın Kadın Efeler Derneği

Ayvalık Kadın İnisiyatifi

Ayvalık Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Girişimi

Ayvalık Tabiat Platformu

Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri

Bakırköy Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği (BAKADER)

Bakırtepe Çevre Platformu

Balıkesir Çevre Platformu (BALÇEP)

Batman Çevre Gönüllüleri Derneği

BBOM İzmir Eğitim Kooperatifi

Biz de Varız İnisiyatifi - Berlin

Bodrum Savunması

Bodrum Tohum Derneği

Bodrum Yarımadası Kültür ve Çevresini Koruma Derneği

Bozcaada Forum

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

Burgazada Orman Gönüllüleri Platformu

Burhaniye Aktif Yurttaş İnisiyatifi

Burhaniye Çevre Platfomu (BURÇEP)

Bursa Artvin Çevre Platformu

Bursa Çevre Platformu

Bursa Su Kolektifi

Büyük Menderes İnisiyatifi (BMİ)

Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

Çagdaş Hukukçular Derneği

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)

Çamlıca Kız Liseliler Derneği İstanbul Şubesi

Çan Çevre Derneği

Çanakkale İnsan Hakları Derneği

Çandan Haber Gazetesi

Çekirdek Türetici

Çeşme Çevre Platformu

ÇETKO Adana

Çevre ve Arı Koruma Derneği (ÇARIK)

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)

ÇYDD Adana Şubesi

ÇYDD Afyonkarahisar Şubesi

ÇYDD Alanya Şubesi

ÇYDD Artvin Şubesi

ÇYDD Bakırköy Şubesi

ÇYDD Bodrum Şubesi

ÇYDD Çanakkale Şubesi

ÇYDD Denizli Şubesi

ÇYDD İzmir Şubesi

ÇYDD Karadeniz Ereğli Şubesi

ÇYDD Kırklareli Şubesi

ÇYDD Kırşehir Şubesi

ÇYDD Kuşadası Şubesi

ÇYDD Mersin Şubesi

ÇYDD Merter Şubesi

ÇYDD Mezitli Şubesi

ÇYDD Muğla Şubesi

ÇYDD Ödemiş Şubesi

ÇYDD Seferihisar Şubesi

ÇYDD Silivri Şubesi

ÇYDD Sivas Şubesi

ÇYDD Tekirdağ Şubesi

ÇYDD Üsküdar Şubesi

Dalyan Turizm Kültür ve Çevre Koruma Derneği

Demokrasi için Birlik

Demokrasi İçin Hukukçular

Demokratik Alevi Dernekleri

Demokratik Emekliler Sendikası (DEM-SEN)

Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği

Deprem Dayanışması Derneği

Dev Yapı İş Sendikası Muğla Temsilciliği

Devrimci 78'liler Federasyonu

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)

Didim Derneği

DİSK Emekli-Sen Küçükkuyu Temsilciliği

DİSK Emekli-Sen Marmaris Şubesi

DİSK Gıda-İş Sendikası

DİSK İstanbul İl Temsilciliği

Doğa Araştırmaları Derneği

Doğa Derneği

Doğa için Sanat Derneği

Doğa ve Çevre Vakfı (DOÇEV) Denizli

Doğa ve Yaşam Hakkı Derneği

Doğal Yaşam Derneği

Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER)

Dostluk ve Kültür Derneği (DKDER)

Dostluk Ve Kültür Derneği (DKDER) Sanat Ve Kültür Atölyesi

Dört Ayaklı Şehir: Kent, Doğa, Hayvan Çalışmaları Derneği

Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye Koordinasyonu

Dünya Mirası Adalar

Dünya Yaşasın Derneği

Edremit Demokrasi Platformu

Edremit Kadın Platformu

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP)

Ege Kadın Buluşması Platformu

EĞİTİM-İŞ Fethiye Temsilciği

EĞİTİM-SEN Bodrum Temsilciliği

EĞİTİM-SEN Bursa Şubesi

EĞİTİM-SEN Edremit Temsilciliği

EĞİTİM-SEN Mersin Şubesi

Eğitimciler Derneği (EĞİT-DER)

Eğitimciler Derneği (EĞİT-DER) İzmir Şubesi

Ekmek ve Gül

Ekmek ve Onur

EkoHarita.org

Ekoloji Birliği

Ekoloji Birliği Kadın Meclisi

Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği

Ekosfer

Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu

Emek Partisi

Emek Partisi Balıkesir İl Örgütü

Emekçi Hareket Partisi

Erikli Çevre ve Güç Birliği Derneği

Eskişehir Bilecik Tabip Odası

Eskişehir Çevre Derneği

Evrensel Haklar İçin Hukukçular Derneği

Feminist Afet Politikaları ve Ekolojik Mücadele (FAPEM)

Fethiye 5.Noterliği

Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği

Foça Barış Kadınları

Foça Çevre ve Kültür Platformu (FOÇEP)

Gaziosmanpaşa Barınma Hakkı Meclisi

Gökova Ekolojik Yaşam Derneği

Gülsuyu Gülensu Kadın Dayanışma Evi Derneği

Gündoğdu Halk Konseyi

Günebakan Kadın Derneği

Güzelçamlı Doğa Yürüyüşçüleri Grubu

Haliç Dayanışması

Halkevleri Kent ve Ekoloji Çalışmaları

Halkın Mühendisleri

Hatay Tabip Odası

HDP Aydın İl Örgütü

İklim Adaleti Koalisyonu

İncirliova Kent Konseyi

İnsan Hakları Derneği Mersin Şubesi

İnşaat Emekçileri Sendikası (İNŞAAT-SEN)

İstanbul Kent Savunması

İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği Derneği

İşçi Demokrasisi Partisi

İVME Hareketi

İzmir Yeşil Gelecek Derneği

İzmit Evlerini ve Tarihini Koruma Yaşatma Derneği (İZEYAP)

İzmit Yerel Gündem 21 Çevre Gelistirme Kooperatifi

K2 TV

Kadıköy Kent Dayanışması

Kadıköy Kooperatifi

Kadın Dayanışması

Kadın Meclisleri

Kahramanmaraş Tabip Odası

Kampüs Cadıları

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)

Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR)

Karadeniz Ereğli Çevre Platformu (KERÇEP)

Karadeniz İsyandadır Platformu

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği

Kazdağları Ekoloji Platformu

Kazdağları Kardeşliği

Kemaliye ve Köyleri Çevre Platfofmu

Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği

Kocaeli Öğrenci Veli Derneği

Komşu Kapısı Derneği

Koruyucu Tarım Derneği

Koza Kültür Sanat ve Doğa Derneği

Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması

Kuşadası Çevre Platformu

Kuşadası Eğitim Kültür Sanat Spor ve Turizm Derneği

Kuşadası İmece Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Kuşadası Kadın Platformu

Kuzey Ormanları Savunması

Küçükkuyu Kadın Dayanışması

Mağaza Market İşçileri Sendikası (Mağaza Market Sen)

Malatya Atmalılar Derneği

Maltepe Kooperatifi Girişimi

Mamurek Çevre Platformu

Mardin Çevre,Tarihi Eserleri Koruma ve Geliştirme Derneği (ÇEVDER)

Mardin Ekoloji Derneği

Maya Eğitim Kültür Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği MERSİN

Menteşe Kent Konseyi

Mersin Çevre ve Doğa Derneği

Mersin Tabip Odası

Mezopotamya Ekoloji Hareketi

Milas Kent Konseyi

Muamma LGBTİ+ Derneği

Muğla Tabip Odası

Munzur Çevre Derneği

Mülkiyeliler Birliği

Niğde Çevre Eğitim Kültür Derneği

Nurtepe-Güzeltepe Dayanışma Ağı

ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği

ODTÜ Çevre Topluluğu

ODTÜ Mezunları Derneği-Bodrum

ODTÜ Rant Yolu Direnişi

Odunpazarı Kent Konseyi

Organik Ürün Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ORGÜDER)

Ovacık Doğal Tohum Tüketim Kooperatifi

Öğrenci Veli Derneği (VELİ-DER) Genel Merkezi

Öğrenci Veli Derneği (VELİ-DER) İzmir 2 Nolu Şube

Öğrenci Veli Derneği (VELi-DER) Kocaeli Şubesi

Öğrenci Veli Derneği (VELİ-DER) Muğla Şubesi

Özgürlükçü Gençlik

Partizan

Polen Ekoloji Kolektifi

Politeknik

Proje Evi Kooperatifi

Res Karşıtı Mücadele

Reşitköy Barajına Hayır Platformu

Roma Bostanı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Mersin Şubesi

Sandras'ı Koruma Platformu

Sarıyer Kent Dayanışması

Saros Gönüllüleri

Serüven Kültür

Sınırlı Sorunlu Beşiktaş Tüketim Kooperatifi

Sinop Çevre Dostlari Derneği

Sinop Kent Hakları Derneği

Sinop Nükleer Karşıtı Platform Derneği (SNKP-DER)

Sivil ve Sosyal Yaşam Derneği

Slow Food Ölmez Ağaç Topluluğu

Sokak Kültür Merkezi

SOL Parti

SOL Parti Gebze İlçe Örgütü

SOL Parti Kocaeli İl Örgütü

SOL Parti Mersin İl Örgütü

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Antalya İl Örgütü

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Ekoloji Meclisi

Sürdürülebilir Yaşam Derneği

Şahintepe Barınma Hakkı Meclisi

Şezlongsuz Datça İnisiyatifi

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği

Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği

Tarım Orkam - Sen Mersin Şubesi

Tarım, Orman Çevre ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (Tarım Orkam-Sen)

Tarsus Slow Food

TEMA Vakfı Sinop İl Temsilciliği

Temiz Çevre Derneği

Teşadiye Çevre Platformu

TİP Edremit İlçe Örgütü

TMMOB Bodrum İKK

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

TMMOB Mimarlar Odası

TMMOB Şehir Plancıları Odası

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Toplumcu Mimar Mühendisler Meclisi

Toplumsal Özgürlük Partisi Mersin İl Örgütü

Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği

Tüketici Örgütleri Federasyonu

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKO-DER) Gelibolu Şubesi

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER)

TÜM BEL-SEN Denizli Şubesi

Tüm Emeklilerin Sendikası Denizli Temsilciliği

Türetim Ekonomisi Derneği

Türk Tabipleri Birliği (TTB)

Türkiye Biyologlar Derneği

Türkiye İşçi Partisi (TİP)

Türkiye Organik Ağı

Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi

Uşak Çevre Gönüllüleri Derneği

Validebağ Gönüllüleri Derneği

Validebağ Savunması

Van Çevre Tarihi Eserleri Koruma Araştırma Ve Geliştirme Derneği (Van Çevder)

Vegan Derneği

Veli-Der Denizli Şubesi

Veli-Der Edirne Şubesi

Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu

Yarımada Yeşilleri

Yaşam Bellek Özgürlük Derneği

Yeni Demokrat Kadın

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği

Yeryüzü Ekoloji Kolektifi

Yeşil Artvin Derneği

Yeşil Düşünce Derneği

Yeşil Sol İklim Krizi Çalışma Grubu

Yeşiller Partisi

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Ankara İl Örgütü

Yurttaş Girişimi