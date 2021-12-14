300'den fazla jimnastikçiye tacizde bulunmuştu: 380 milyon dolar tazminat kararı

ABD Jimnastik Federasyonu'na bağlı yüzlerce sporcunun milli takımın eski doktoru Larry Nassar başta olmak üzere federasyonla ilişkili kişiler tarafından cinsel tacize uğramasıyla ilgili dava sonuçlandı. Buna göre, ABD Jimnastik ve ABD Olimpik ve Paralimpik Komitesi, mağdurlara 380 milyon dolar tazminat ödeyecek.

ABD olimpiyat tarihinin en büyük cinsel taciz skandalının görüldüğü davada mahkeme, ABD Jimnastik ve ABD Olimpik ve Paralimpik Komitesi'yle 500'den fazla mağdur arasındaki anlaşmayı onayladı.

Jimnastik takımında yer alan 300'den fazla kadın Nassar tarafından cinsel tacize uğrarken, diğer mağdurlar ABD Jimnastik Federasyonu'yla bağlantılı başka kişilerin tacizine maruz kaldı.

ABD Jimnastik Federasyonu'na benzer suçların yaşanmasını engellemek adına yıllık denetim şartları da getirileceği belirtildi.

Cinsel tacize uğradığı beyan eden jimnastikçiler arasında olimpiyatlarda altın madalya almış olan Simone Biles, Aly Raisman, McKayla Maroney gibi isimler de bulunuyor.

Nassar, 2018’de jimnastikçileri taciz etmekten 300 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmıştı. Nassar'ın, daha önce de çocuk pornografisi suçlarından 60 yıl hapis cezası aldığı kaydedildi.