30 yıllık direniş sonrasında 'yapay zeka'lı ihbarcılık: RAF üyesi Daniela Klette’ye 13 yıl hapis cezası

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Almanya’da Kızıl Ordu Fraksiyonu’nun üyesi olduğu belirten bir isme yönelik dikkat çeken bir ihbarla operasyon düzenlenmiş, 67 yaşındaki Daniela Klette, 30 yılı aşkın süredir “firarda” olduktan sonra 2024 yılında Berlin'de bir apartman dairesinde gözaltına alınmıştı.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre, Klette'nin yargılanması geçen yıl başlamıştı.

Mahkeme, Klette'nin iki diğer eski RAF üyesi Burkhard Garweg ve Ernst-Volker Staub ile birlikte süpermarket ve zırhlı nakil araçlarını soyduğunu öne sürdü. Bu suçlamalar gerekçe gösterilerek 13 yıl hapis cezası verildi.

Karar yuhalandı: Daniela'ya özgürlük

Mahkemedeki Klette destekçilerinden onlarcası mahkemenin 13 yıllık hapis cezası kararını yuhalayarak "Daniela'ya özgürlük" sloganları attı.

Yapay zeka ve ihbarcılık

Klette, polise gelen bir ihbarın ardından Şubat 2024'te yakalandı. İddiaya göre RAF’ın eski militanı, Berlin'in Kreuzberg semtinde, sahte bir isim ve yabancı bir pasaportla yaşıyordu.

Klette yıllarca Claudia adını kullanmıştı ancak BBC'nin haberine göre, bir “araştırmacı gazeteci”, yapay zekâ destekli yüz tanıma yazılımı kullanarak eski bir arananlar posterindeki görüntüyü internetteki güncel fotoğraflarla eşleştirince Klette’ye ulaşıldı.

Polis aramasında silahlar, mühimmat, bir roketatar maketi, peruklar, sahte kimlikler, altın ve 240 bin euro nakit bulunduğu iddia edildi.

Klette'nin avukatları, kendisinin soygunlara doğrudan karıştığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını, işlediği tek suçun dairesinde bulunan silahlarla ilgili olduğunu söylese de mahkeme hukuksuz şekilde mahkumiyet kararı verdi.