30 saattir elektrik yok, halk isyanda

Isparta’da etkili olan kar yağışının ardından, kentte elektrik kesintileri dün sabah saatlerinden beri devam ediyor. CK Elektrik Dağıtım’dan konuyla ilgili bir bilgilendirme yapılmadı.

Halk TV’den Hava Asal’a konuşan Isparta CHP İl Başkanı Yalım Halıcı, "Kentimizde pek çok mahalleye ve köye yaklaşık 30 saattir elektrik verilemiyor. Vatandaş hem elektriksiz hem de kombileri çalıştıramadıkları için soğukta kaldı. Özellikle hastalar ve çocuklu aileler zor durumda. Hastaneler jenaratörler ile çalışıyor ama daha ne kadar dayanır bilemiyoruz. Ne belediye başkanı ne de CK Elektrik Dağıtım bu konuda bilgilendirme yapmadı" dedi.

Halıcı ayrıca, “Özelleştirme sonrasında elektrik hizmetlerinin köylere elektrik vermesinin bir haftayı bulacağı iddia ediliyor” diye ekledi.

Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi sosyal medya hesabından, "CK Elektrik Dağıtım hala bir ses verdiğin yok, telefonlara baktığın yok, muhtarlara bilgilendirmen yok, vatandaş mağdur" açıklaması yaptı.

Cengiz ve Kalyon ortaklığı olan CK Enerji Akdeniz Elektrik’in, Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan 1,8 milyon üzerinde abonesi bulunuyor.