30 ilde Daltonlar operasyonu: 76 kişi için tutuklama talebi

İstanbul merkezli 30 ilde kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 90 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık, aralarında 24 çocuğun da bulunduğu 76 şüpheli hakkında tutuklama talep ederken, 14 kişi için adli kontrol istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince 27 Ekim'de 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 34'ü çocuk toplam 90 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 76'sı tutuklama, 14'ü ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Sosyal medyadan ulaşıp mesajlaşma gruplarında örgütlemişler

Soruşturma kapsamında örgütün sosyal medya platformları üzerinden ulaştığı kişileri suç eylemlerinde kullanmak üzere yönlendirdiği iddia edildi.

Emniyetin tespitlerine göre, sosyal medya aracılığıyla ulaşılan kişiler "Dalton Kardeşler" isimli mesajlaşma gruplarına dahil edildi. Şüphelilerin bu gruplar üzerinden organize edildiği ve suç eylemlerine yönlendirildiği belirtildi.

Mesajlaşma gruplarında eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen kişilerin kimliklerinin belirlenmesi üzerine operasyon başlatıldı.

30 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul merkezli operasyon; Şırnak, Kayseri, Ankara, Aydın, Bursa, Gaziantep, İzmir, Hatay, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Kilis, Manisa, Mardin, Şanlıurfa, Adana, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Kahramanmaraş, Kırşehir, Muğla, Muş, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van'ın da aralarında bulunduğu 30 ilde gerçekleştirildi.

Örgütün liderliğini yurt dışında bulunduğu belirtilen ve hakkında kırmızı bülten kararı olduğu bildirilen Beratcan Gökdemir'in yaptığı öne sürülüyor.

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