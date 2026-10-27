Daltonlar suç örgütüne 30 ilde operasyon: 85 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kamuoyunda “Daltonlar” olarak bilinen suç örgütüne yönelik 30 ilde eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 30’u "suça sürüklenen çocuk" olmak üzere 85 kişi gözaltına alındı.

Örgütün sosyal medya platformları üzerinden eleman temin ettiği ve bu kişileri WhatsApp gruplarına dahil ederek silahlı eylemlere yönlendirdiği belirtildi.

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Soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı olduğu ve eylem hazırlığında bulunduğu değerlendirilen şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul merkezli olarak Şırnak, Kayseri, Ankara, Aydın, Bursa, Gaziantep, İzmir, Hatay, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Kilis, Manisa, Mardin, Şanlıurfa, Adana, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Kahramanmaraş, Kırşehir, Muğla, Muş, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da eşzamanlı baskınlar düzenlendi.

Örgütün liderliğini yurtdışında bulunduğu değerlendirilen ve hakkında kırmızı bülten kararı olduğu belirtilen Beratcan Gökdemir’in yaptığı öne sürülüyor.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kimdir bu Daltonlar çetesi?

"Giderek büyüyen ekonomik krize karşı illegal kazançların kolaylığı beraberinde suça boğulmuş sokakları getirdi. Mafya hesaplaşmalarına öykünerek büyütülen çocukların eli silah ve tabut arasında."

soL, çeteler dosyasını bu ifadelerle açmış ve "Çeteciliğin anatomisi 1: Barış Boyun, Daltonlar, Redkitler, Anucurlar, Gündoğmuşlar kim bunlar?" sorusuna ayrıntılı yanıtlar vermişti.

Bu haberde Daltonlar çetesinin nasıl güç kazandığı, hangi cinayetler ve dosyalarla gündeme geldiğini ayrıntılarıyla aktarmış, dosyanın devam eden haberinde ise bu yapıların örgütlenme yöntemleri ve yapılarını ele almıştık.

Türkiye'nin bir kez daha çetelere havale edilen cinayetlerle karşılaştığı bir sırada, soL'un bu kapsamlı iki dosyasını bir kez daha okurun ilgisine sunuyoruz.

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