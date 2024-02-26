3 yılda 3 işçi ölmüştü: Elazığ'daki maden yine göçtü, toprak altında kalan 4 işçi kurtarıldı

Elazığ'ın Palu ilçesindeki krom madeninde göçük meydana geldi.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, göçük altında 4 işçinin kaldığını duyurdu. İşçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucu önce 3 işçi kurtarıldı. Toprak altındaki 4'üncü işçi de yapılan çalışmaların ardından kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 10.04'te özel bir şirkete ait krom maden işletmesinde meydana gelen göçükte 4 işçinin göçük altında kaldığı bildirildi.

Yapılan ilk müdahale neticesinde 3 işçinin kurtarıldığı ifade edilen açıklamada, 1 işçinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu 4'üncü işçi de göçük altından çıkarıldı. İşçi, hastaneye kaldırılmak üzere ambulansa alındı.

Vali Toraman, gazetecilere, göçüğün ilk anında bir işçinin kurtarıldığını, arama kurtarma ve tahlisiye ekiplerinin yoğun gayretleri neticesinde 2 işçinin daha yaralı olarak çıkarılarak, hastaneye sevk edildiğini belirtti.

4'üncü işçinin kurtarılması için yürütülen çalışmalara değinen Toraman, şunları kaydetti:

"Sıkışmadan mütevellit çalışılması zor bir alan olduğu için arama kurtarma ve tahlisiye ekiplerimiz de yeni bir sıkıntıya yol açmamak için emniyetli bir şekilde çalıştı ve 4'üncü işçi kardeşimize de ulaştılar. Onunla göz ve sözlü temas sağladılar. Göçükten kaynaklanan malzemeyi bertaraf etmeye çalışarak kendisine ulaştılar. İşçi kardeşimize bulunduğu yerde ilk tıbbi müdahaleyi UMKE gerçekleştirdi. Hamdolsun bilinci açık, şuuru yerinde, hayati tehlikesinin olmadığını değerlendiriyoruz, ilk tespitlere göre. Böylece göçük altında kalan 4 işçimizin tamamını kurtarmış olduk."

Toraman "Çok şükür can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Palu Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikat da sabah itibarıyla başlamıştı. Bir taraftan o da devam edecek. Ayrıca idari tahkikatlar da yürütülecek. Hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Bu konular en ince ayrıntısına kadar tetkik edilecek, incelenecek ve durum ne ise bütün açıklığıyla ortaya konulacaktır. Bundan kimsenin endişesi olmasın" diye konuştu.

Gazetecilerin göçüğün nasıl meydana geldiğine ilişkin sorusu üzerine Toraman, şunları söyledi:

"Adli ve idari tahkikat yürüyor ama ilk tespitler bir tahkimat göçüğü olduğu şeklinde. Bu bir krom madeni ocağı, dolayısıyla kömür madeni ocaklarıyla karıştırmamak lazım. Dolayısıyla bir tahkimat çöküntüsü neticesi bir göçükle karşı karşıya olduğumuzu ifade ettiler. Hamdolsun, tahlisiye, arama kurtarma ekiplerimiz burada Eti Krom başta olmak üzere civarda faaliyet yürüten bütün maden şirketleri yardıma koştular, arama kurtarma faaliyetlerine bizzat katıldılar ve başarılı bir şekilde 4 kardeşimizi de göçük altından çıkarmanın mutluluğunu bize yaşattılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Yaşanan göçük krom madenindeki ilk facia değil. 2021 ve 2023 yıllarında meydana gelen kazalarda toplam 3 işçi hayatını kaybetmişti.

Son 3 yılda 3 işçi öldü

T24'ün haberine göre, 2021 yılının şubat ayında madende çalışan kuzenler Salih Yıldırım (29) ve Adem Yıldız (30), asansör olarak kullanılan vagondan aşağı indikleri sırada, vagonun vincindeki demir parçasının kopmasıyla yaklaşık 25 metreden düştü.

Çalışma arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçiler, kaldırıldıkları hastanede yapılan yaşamını yitirdi.

Krom madeninde 2023 yılının haziran ayında da patlamayla birlikte göçük oluştu. 2 maden işçisi, göçük altında kaldı. İşçiler, ekiplerin çalışması ile göçükten çıkarıldı. İşçilerden Remzi Tahtacı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.