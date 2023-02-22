3 yıl önce yapımına başlanan okulun temeli çürümeye terk edildi

İzmir açıklarında 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü deprem çalışmaları sonucunda tahliye edilip yıkıldıktan sonra yeniden yapımına başlanan 32 derslikli Karabağlar Duğrallar İlkokulu inşaatında iki yılı aşkın süredir hiçbir ilerleme sağlanamadı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından ihale edilen ve yüklenici firmaya 11 Eylül 2020 tarihinde yer teslimi yapılan okul inşaatının 500 gün içerisinde yapılarak 23 Ocak 2022 tarihinde teslim edilmesi gerekiyordu. İddialara göre, yüklenici firma inşaatın temelini attıktan sonra maliyetlerdeki yükseliş nedeniyle okul inşaatını yarım bıraktı. Ancak, aradan uzun bir zaman geçmesine karşın iş yeni bir firmaya verilmediği için okul inşaatı bitirilemedi. Yarım bırakılan inşaatın temelinde bulunan demirler ise geçen süre içerisinde paslandı.

'Demirler paslanmış, oksitlenmiş durumda'

Konuyla ilgili ANKA Haber Ajansı’na konuşan Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası (Anadolu Eğitim Sendikası) İzmir İl Temsilcisi Adnan Sarısayın, “Duğrallar İlkokulu’nun 2020 yılında temeli atıldı 2022 yılında teslim edilmesi gerekiyordu ancak alan müteahhidin işi bırakması nedeniyle bu duruma geldi. Yaklaşık 3 yıldır temeli atılmış vaziyette bekletiliyor. Demirler paslanmış, oksitlenmiş durumda bu bina yapıldığı zaman ne kadar sağlıklı olacak? Bu temelin üzerine çıkılan bina ne kadar güvenli olacak bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum” dedi.

'Eğitim öğretime kazandırılması bekliyoruz'

Üç yıl önce İzmir’de yaşanan depremin ardından yüzün üzerinde okulun yık -yap projesiyle yeniden yapılmaya başlandığını hatırlatan Sarısayın, “Yaşadığımız deprem felaketinin ardından okulların güvenliği bir kez daha gündeme geldi. İzmir’imizde 2020 depreminden sonra 100’ün üzerinde okul yık-yap projesi doğrultusunda yeniden yapılmaya karar verildi. Bir kısım okullarımızda güçlendirilmeye alındı. Ancak 2020 yılından bugüne maalesef henüz tamamlanmayan pek çok okulumuz var. İzmirimizde 40 kişilik sınıfların olduğunu, göç alarak çok sayıda öğrencinin kentimizde eğitim öğretime katıldığını ve yine yaşanan son deprem nedeniyle 11 ilimizden bölgemize bugüne kadar 2 bin 200 öğrencinin geldiğini, bundan sonra gelecek olanların da olduğunu göz önünde bulundurursak, depremden dolayı güçlendirilmesi ve yapılması gereken okulların bir an önce eğitim öğretime kazandırılması bekliyoruz” diye konuştu.