Deprem bölgesinde 4 kentte okullar açılıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı, 13 Mart'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Bakan Özer, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise eğitim öğretime verilen aranın 27 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.

'Sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim öğretimi başlatmayacağız'

Mahmut Özer, deprem nedeniyle eğitime ara verilen illerdeki okullar hakkında, "Sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim öğretimi başlatmayacağız" dedi.