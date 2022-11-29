'3 milyar TL'lik bir ödeneğin nasıl harcandığı, nerede kullanıldığı net görünmüyor'

Çiğdem Toker bugünkü köşe yazısında 'Bağımlılıkla mücadele paraları nerede? diye sordu.

Haber Merkezi

T24 yazarı Çiğdem Toker, Sağlık Bakanlığı’na bağımlılıkla mücadele için ayrılan bütçenin 3 milyar liralık kısmının “nereye harcandığının açıklanamadığını” yazdı.

Toker, bugünkü köşe yazısında TBMM’de Sağlık Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında yaşananlardan notlar aktardı. 

Toker’in yazısının bir kısmı şöyle:

- Sağlık Bakanlığı'na 2021 yılında, bağımlılıkla mücadele için TBMM'den 1 milyar 685 milyon 311 bin TL ödenek tahsis ediliyor. Ancak bu tutarın 204 milyon 629 bin 44 TL'si harcanıyor.

(Aradaki fark, yaklaşık 1 milyar 481 milyon TL)

- Sağlık Bakanlığı 2022 yılında, bağımlılıkla mücadele için 1 milyar 746 milyon 634 bin TL talep ediyor. Bu ödenek de tahsis ediliyor. Ancak haziran ayına kadar harcanan tutar 225 milyon 446 bin 482 TL.

(Aradaki fark, yaklaşık 1 milyar 521 milyon TL)

Toplam yaklaşık 3 milyar TL'lik bir ödeneğin bağımlılıkla mücadeleye nasıl harcandığı nerede kullanıldığı net görünmüyor yani.

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