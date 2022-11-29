'3 milyar TL'lik bir ödeneğin nasıl harcandığı, nerede kullanıldığı net görünmüyor'

T24 yazarı Çiğdem Toker, Sağlık Bakanlığı’na bağımlılıkla mücadele için ayrılan bütçenin 3 milyar liralık kısmının “nereye harcandığının açıklanamadığını” yazdı.

Toker, bugünkü köşe yazısında TBMM’de Sağlık Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında yaşananlardan notlar aktardı.

Toker’in yazısının bir kısmı şöyle:

- Sağlık Bakanlığı'na 2021 yılında, bağımlılıkla mücadele için TBMM'den 1 milyar 685 milyon 311 bin TL ödenek tahsis ediliyor. Ancak bu tutarın 204 milyon 629 bin 44 TL'si harcanıyor.

(Aradaki fark, yaklaşık 1 milyar 481 milyon TL)

- Sağlık Bakanlığı 2022 yılında, bağımlılıkla mücadele için 1 milyar 746 milyon 634 bin TL talep ediyor. Bu ödenek de tahsis ediliyor. Ancak haziran ayına kadar harcanan tutar 225 milyon 446 bin 482 TL.

(Aradaki fark, yaklaşık 1 milyar 521 milyon TL)

Toplam yaklaşık 3 milyar TL'lik bir ödeneğin bağımlılıkla mücadeleye nasıl harcandığı nerede kullanıldığı net görünmüyor yani.