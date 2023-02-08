3 ilde bazı kamu görevlileri için idari izin kararı

Karaman ve Bilecik'te engelli ve hamile kamu personeline 3 gün, Kocaeli'nde ise yine engelli ve hamile kamu personeline 8 Şubat'ta idari izin verildiği bildirildi.

Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu personeli 3 gün idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Bu sebeple yarından itibaren il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin izinli sayılacağı kaydedildi.

Bilecik

Bilecik'te de sağlık kurumlarında görevli olanlar hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli çalışanlar ile 10 ve daha küçük yaşta çocuğu bulunan kadın personelin 3 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 8-10 Şubat tarihleri arasında, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin herhangi bir talebe ve ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın idari izinli sayılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden annelerin de herhangi bir talebe ve ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın idari izinli sayılacağı kaydedildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği aktarıldı.

Kocaeli

Kocaeli'nde ise kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli çalışanların 8 Şubat'ta (bugün) idari izinli sayılacağı ve motosiklet ile mobilet kullanımının perşembe gününe kadar yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin 8 Şubat günü idari izinli sayılacağı ve servis hizmeti veren motokuryelerin çalışması ile motosiklet ve mobilet kullanımının 9 Şubat Perşembe günü saat 09:00'a kadar yasaklanmasına karar verildi.