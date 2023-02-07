İstanbul'da idari izin kararı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşullarından dolayı sağlık personelleri hariç kamu kurumlarında çalışan; engelli, malül, hamile ve 10 ile daha küçük yaşta çocuğu olan personelin yarın (8 Şubat Çarşamba) idari izinli sayılacağını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli hemşehrilerim meteorolojik verilere göre İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle (sağlık çalışanları hariç) kamu kurumlarında çalışan Engelli, malûl ve hamile personel, 10 ve daha küçük yaşta çocuğu olanlar 8 Şubat Çarşamba (yarın) idari izinli sayılacaktır!"