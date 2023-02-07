İstanbul'da idari izin kararı

İstanbul'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle (sağlık çalışanları hariç) kamu kurumlarında çalışan engelli, malül, hamile ve 10 ile daha küçük yaşta çocuğu olan personel yarın idari izinli sayılacak.

Haber Merkezi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşullarından dolayı sağlık personelleri hariç kamu kurumlarında çalışan; engelli, malül, hamile ve 10 ile daha küçük yaşta çocuğu olan personelin yarın (8 Şubat Çarşamba) idari izinli sayılacağını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli hemşehrilerim meteorolojik verilere göre İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle (sağlık çalışanları hariç) kamu kurumlarında çalışan Engelli, malûl ve hamile personel, 10 ve daha küçük yaşta çocuğu olanlar 8 Şubat Çarşamba (yarın) idari izinli sayılacaktır!"

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