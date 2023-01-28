3 bin dolarlık montla gündeme gelen AKP'li Metiner'den 'Çakma' açıklaması

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, Şırnaklı bir aileyi ziyaret edip fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmıştı. Ancak Metiner'in sırtında oldukça pahalı bir marka olan Prada'ya ait bir montun olması dikkat çekmişti. Metiner eleştiriler üzerine, ‘mont çakma’ açıklaması yaptı.

Sosyal medya hesabından fotoğarları paylaşan Metiner, “Mersin… Şırnaklı bir aile… 3 erkek evladının en büyüğü… Onların ayrılırken sevincine tanık olmak mutlulukların en büyüğü Sahip çıkmazsanız, şikayete hakkınız olmaz… Hükümetimiz gereğini yapıyor lakin bizler yüreğimizle sahiplenmeliyiz dostlar…" demişti.

Prada’nın şişme montlarının fiyatı, 2 ila 3 bin dolar arasında değişiyor.

'O evlatara da giydiğim montlardan armağan ettim'

Metiner, Odatv'ye yaptığı açıklamada, üzerindeki montun taklit olduğunu iddia etti.

Metiner, şunları söyledi:

"Üstümdeki mont bir tanıdığımın ürettiği replika, yani taklit mont. Yerlilerden daha ucuz. O durumu yerinde olmayan evlatlara da aynı giydiğim gibi replika montlardan armağan ettim."