AKP'li Mehmet Metiner: Erdoğan'a en çok Kürtler destek vermeli

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, "Biz bu ülkenin Kürtleriyiz. Biz bölmeye, ayrıştırmaya değil bütünleştirmeye çalışan Kürtleriz" dedi.

Metiner şöyle konuştu:

"Hem Kürt hem Türk tarafına hatırlatmak istediğimiz şu; 'Sizi birbirinize düşürmek isteyenlerin oyununa gelmeyin.' Siz birbirinizle didişirseniz devletinizin gücü elden gider. Devlet hepimizin devleti. Türk kardeşlerimiz PKK, HDP'ye bakarak Kürtlerin bunlardan ibaret olduğunu zannetmesinler. HDP, PKK Kürt temsili üzerinden tekçilik iddiasında bulunmasın. Kürtler tek tip değildir. Kürtler kendi içerisinde çeşitlidir, çoğulcudur. Biz bu ülkenin Kürtleriyiz."

'Ülke bölündü mü, bölünmedi'

"Kürt sorununun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çözüldüğünü" öne süren Metiner, "Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Meydanı'nda söz verdi; ret, inkar, asimilasyon ve baskı politikalarına dayalı Kürt sorununu çözdü. Artık bu ülkede Kürtleri inkar eden, Kürtlerin dilini yasaklayan, Kürtler üzerinde acımasız baskı politikaları uygulayan bir devletimiz yok. Bu ülkede Kürtçe tıpkı Türkçemiz gibi kamusal alanın bir parçası. Ülke bölündü mü? Bölünmedi" diye konuştu.

'Erdoğan herkesten daha çok Kürtlerin destek vermesi gereken bir lider'

Toplantıda katılımcıların sorularını da yanıtlayan Metiner, "Türkiye Kürtlerin ülkesidir, devletidir, vatanıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da herkesten önce ve herkesten daha çok Kürtlerin destek vermesi gereken bir liderdir." dedi. (AA)