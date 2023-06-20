3 bin 700 lira maaş alan emekli vatandaş: 'Doğalgaz yakmıyorum, otla çöple yemek pişiriyorum'

2021 Tüm Emekliler Sendikası, dün Ankara Ulus Meydanı’nda “Emekliler İnsanca Yaşamak İstiyor” sloganıyla basın açıklaması yaptı. Açıklamaya katılan emekliler, sıkıntılarını anlattı.

ANKA'ya konuşan ve 3 bin 700 lira maaş aldığını belirten bir emekli vatandaş, şunları söyledi:

“En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira deniyor. 7 bin 500 de bu 3 bin 700 lira ne oluyor peki? Hadi ben babamdan aldığım için bu düşük olsun, 5 bin lira olsun en azından. Bu maaşla ne doğal gaz yakıyorum. Hani doğal gazın yüzde 25’i bedavaydı. İnanın hiçbir doğalgaz yakmıyorum, dışarıdan topladığım otla çöple sobada su ısıtıyorum, çocuklara banyoyu öyle yaptırıyorum. Yemeğimi otla çöple yapıyorum ben. Dışarıdan topladığım odunlarla, mobilya atıklarıyla kıra kıra onlarla pişiriyorum. Evde lamba yakmıyorum, elektrik gidiyor, elektrik parası gelecek diye. Bu parayla hem kira veriyorum bin 500 lira. Allah razı olsun ev sahibimden fazla artırmıyor. Geri kalan parayla da yiyecek alamıyorum. İki tane çocuk okutuyorum ben. Bu mu adalet, bu mu demokrasi, bu mu çözüm dedikleri? ‘Ben kimseyi mağdur etmeyeceğim’ diyerek geliyordu, kimi kandırdın sen? Yüzde 51’i kandırmakla benim hakkımı üstüne almadın mı, benim iki tane yetimimin hakkını üstüne almadın mı? Oğlum Gazi Üniversitesi’nin son sınıfında, bu sene okulu bıraktı, çalışmaya gidiyor. Kızım da Eskişehir’de okuyor, Osman Gazi Üniversitesi’nde, iktisat bölümünde. Markette çalışıyor, derslerine dahi adapte olamıyor çocuk. Staja girecek, puanı düşük diye büyük firmalar staja almıyor. Bu mu refah, bu mu huzur, bu mu mutluluk? Bu Türkiye’deki mutluluğu bana gösterin de o mutluluktan bir parça da biz alalım.”

'Emeklilik bir haktır'

Bir başka sendika üyesi vatandaş ise şu ifadeleri kullandı:

“Bir emekli olarak beklentimiz, asgari düzeye kadar indik, çok basit bir cümleyle söyleyeyim: İnsanca yaşamak. Sağlıklı beslenmek, sağlıklı bir hayat sürmek ve başka ülkelerin emeklileri nasılsa aynı o şekilde yaşamak. Biz Türkiye’de atıl insan gücü olarak görülüyoruz. Hâlbuki sağlıklı günlerimiz, hayatımızın en güzel günleri çalışarak geçti. Bu devlete verdiğimiz emek hiçbir zaman sorgulanamaz. Emeklilik bir haktır çünkü primlerimizin karşılığında bu hakkı elde ediyoruz. Ama kendi haklarımızı elde ederken ne yazık ki hükümetin iki dudağı arasında verecekleriyle sınırlandırılıyoruz. Bizim iş verenimiz devlettir, dolayısıyla bizim de devletle pazarlığa oturup insanca yaşamanın şartlarını konuşmamız gerekir. Emekli olan insanın hayatı daha kolaylaşmıyor. Aynı kirayı veriyor, aynı yeme içme masrafı, aynı giyim masrafı, bir de üstelik sağlık harcamaları daha çok artıyor. Şimdi bakarsanız açlık sınırının altındayız. Bugün yoksulluk sınırı 35 bin liraya geldi, dayandı. 35 bin lirayı rüyamızda göremeyiz, açlık sınırının altındayız.”