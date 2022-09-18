29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin büyük ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde yaklaşık 2 bin davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Sunuculuğunu Meltem Cumbul ve Yetkin Dikinciler’in yaptığı gecede ödül törenleri öncesi Cahit Berkay sahneye çıkarak şarkılarını seslendirdi.

Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’nın festivaller kenti olduğunu belirterek, “Adana’nın sinemaya katkısını bütün Türkiye’ye anlattık. Bu özelliğimizi her konuşmada söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz. Adana, sanatsever ve çok sanatçı yetiştiren bir kent” ifadelerini kullandı.

29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde ‘En İyi Film Ödülü’nü "Ela ile Hilmi ve Ali" filmi aldı.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü Çilingir Sofrası filmindeki performansıyla Ahmet Rıfat Şungar ile Barış Gönenen alırken, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü ise Ela ile Hilmi ve Ali filmiyle Aslıhan Gürbüz ve Ece Yüksel aldı.

Festivalde, ödüle layık görülen sanatçı ve eserler şöyle: