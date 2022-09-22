28 yıl sonra çözülen cinayet 'zaman aşımı'na uğradı

Konya'da 28 yıl önce işlenen cinayetle ilgili adliyeye sevk edilen zanlı Ahmet E. ile olayı gizleyen ve 2018'de Gülen Cemaati'nden ihraç edilen eski polis memuru Mustafa E.'nin savcılıkta ifadesi alındı.

DHA'da yer alan habere göre, Ahmet E. ile Mustafa E, suçun zaman aşımına uğraması nedeniyle serbest bırakıldı.

Polis ekibi Meram ilçesinde 1994 yılında boş arazide Mehmet Ali Atıcı'nın cesedinin bulunmasıyla ilgili yeniden çalışma başlatmış, cinayet zanlısı Ahmet E. ile olayı gizlediği belirlenen Mustafa E. gözaltına alınmış, şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Ekipler, Mustafa E. ile sık sık telefon görüşmesi yaptığını, zanlının görüşmelerde işlediği cinayet nedeniyle yakalanmaktan korktuğunu, Mustafa E'nin ise uzun zaman geçmesinden dolayı artık yakalanmasının mümkün olmadığını söylediğini tespit etmişti.