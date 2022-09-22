Tuzla'da iş cinayeti: Kum silosu kazanına düşen işçi yaşamını yitirdi

İstanbul Tuzla Deri Organize Yan Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında yaşanan olaya göre fabrika işçisi Abdullah İnce fabrika içerisinde bulunan metrelerce yükseklikteki içi boş haldeki kum silosu kazanını temizlediği esnada dengesini kaybederek kazanın içine düştü.

Yaşanan olay sonrası diğer fabrika işçileri polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazana düşen İnce'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İşçinin cesedi itfaiye ve UMKE arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu kazanın kesilmesiyle saatler süren çalışmanın ardından çıkarılarak adli tıp morguna kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı noktada inceleme yaparken polis olayla ilgili çalışma başlattı. (İHA)