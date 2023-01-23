28 Şubat tutuklusu Çetin Doğan: Balyoz Kumpas davasının son perdesi 23 Ocak 2023 tarihinde açılıyor

28 Şubat davası kapsamında tutuklu bulunan emekli Orgeneral Çetin Doğan, yayımladığı mektubunda, "Tarih ülkemizde ve dünyada siyasi iktidarların çıkar ve ideolojik temeldeki siyasi hedefleri uğruna nice yurtsever kişi ve grupları düzmece bahanelerle zindanlara attırdığına şahittir" değerlendirmesinde bulundu.

Doğan mektubunda şunları kaydetti:

"Son dönemde ülkemizde adaleti bütünüyle devletin temeli olmaktan çıkarak açılan siyasi davalarla zulmün aracı haline getirmiştir. Bu bağlamda Balyoz Kumpas Davasının son perdesi 23 Ocak 2023 tarihinde İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılıyor. Eminim toplumumuzda çoğu kişi 2010 yılının başlarında açılan kumpas davasının sonlandığını "Adaletin" yerini bulduğunu düşünüyordur. Oysa davanın siyaseten kapanmasını mahzunlu gören yetkililer "Bal gibi Balyoz vardı, sulandırıldı" söylemi ile ben dahil 7 kişi için 7 yıldır devamını sağladılar. Son perdede okumak için hazırladığım savunma notlarımın toptan özeti ilişikte sunulmuştur. Okuyacak olanlar Yargıtay tarihinde hiç görülmemiş skandal niteliğinde Yargıtay 16. Ceza Dairesinde nasıl alelacele hazırlandığını görecektir."