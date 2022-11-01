28 Şubat davasında müebbet hapse mahkûm edilen emekli amiral Aydan Erol, Silivri Cezavi'nden tahliye edildi.
Erol, geçtiğimiz aylarda kansere yakalanmıştı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
28 Şubat davasında tutuklu bulunan Aydan Erol tahliye edildi
Geçtiğimiz aylarda kansere yakalanan, 28 Şubat davasında tutuklu bulunan Aydan Erol'un tahliye edildiği bildirildi.
Haber Merkezi
28 Şubat davasında müebbet hapse mahkûm edilen emekli amiral Aydan Erol, Silivri Cezavi'nden tahliye edildi.
Erol, geçtiğimiz aylarda kansere yakalanmıştı.