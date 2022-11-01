28 Şubat davasında tutuklu bulunan Aydan Erol tahliye edildi

Geçtiğimiz aylarda kansere yakalanan, 28 Şubat davasında tutuklu bulunan Aydan Erol'un tahliye edildiği bildirildi.

Haber Merkezi

28 Şubat davasında müebbet hapse mahkûm edilen emekli amiral Aydan Erol, Silivri Cezavi'nden tahliye edildi.

Erol, geçtiğimiz aylarda kansere yakalanmıştı.

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28 Şubat davasında tutuklanan emekli Koramiral Erol'a kanser teşhisi