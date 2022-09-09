28 Şubat davasında tutuklanan emekli Koramiral Erol'a kanser teşhisi

28 Şubat davasında tutuklanan eski Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı emekli Koramiral Aydan Erol’a ağız içi kanseri teşhisi konulduğu belirtildi.
Bir yılı aşkın süredir cezaevinde tutuklu bulunan Erol'a kanser teşhisi konulduğunu Emekli Amiral Cem Gürdeniz sosyal medya hesabından duyurdu.
Gürdeniz "Amiral Aydan Erol kanser. FETÖ’cülerle aynı saftaki savcının 28 Şubat iddianamesiyle 386 gündür Silivri Cezaevinde esir tutulan, Kardak krizinin Deniz K Kur. Bşk. Amiralimize biyopsi sonucu ağız içi kanser teşhisi koyuldu. Çok geç olmadan Adalet Bakanlığını göreve davet ediyorum” diye yazdı.