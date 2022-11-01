'28 Şubat davasında tutuklanan Vural Avar'ın hapishanede kaburgaları çatladı'

28 Şubat davası kapsamında müebbet hapis cezası kesinleşen ve cezaevine giren emekli Korgeneral Vural Avar’ın hapishanede düştüğü açıklandı.

28 Şubat sürecinde Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Genelkurmay Psikolojik Harekat Daire Başkanlığı'nda görev yapan emekli Albay Alican Türk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avar'ın 30 Ekim'de banyoda düştüğünü ve kaburgalarında çatlaklar oluştuğunu belirtti.

'Demans hızla ilerliyor'

Avar'ın hastaneye kaldırıldığını ve tedavi altında olduğunu söyleyen Türk, 83 yaşındaki Avar'ın demans rahatsızlığının hızla ilerlediğini yemek yemeyi azalttığını, alması gereken ilaçları almadığını, günün büyük bölümünü ise uyuyarak geçirdiğini ifade etti.

Türk, "Kısacası artık 'kendini bıraktığını' öğrendim. Çok üzüldüm. Vural Paşa'nın geçmişte geçirdiği zatürre nedeniyle ciğerlerinde zaten sorun vardı. Ayrıca birkaç ay önce cezaevinde o da bir fıtık ameliyatı geçirmiş yakınlarından öğrendiğim kadarıyla - hastanede hiç dinlenmeden geri gönderilmişti. Vural AVAR Paşama tekrar acil şifalar diliyorum. Kendisini ve cezaevindeki bütün komutanlarımızı en kısa zamanda özgür günlerde görmek istiyoruz. Durum insanlık sınırlarını çok aşmıştır" dedi.