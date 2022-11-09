28 Şubat davasında bir tahliye daha

28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan emekli Korgeneral Çetin Saner, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

83 yaşındaki Çetin Saner sağlığının kötüye gitmesi nedeniyle tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden saat 21.00'de serbest bırakıldığı bildirildi. Çetin Saner 28 Şubat davası kapsamında tutuklanmasının ardından 2013'te tahliye edilmiş, 13 Nisan 2018'de ise müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Saner'in cezası 9 Temmuz 2021'de Yargıtay tarafından onanmıştı.

Daha önce de aynı dava kapsamında hükümlü bulunan Çevik Bir ve Aydan Erol da sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.