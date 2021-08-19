28 Şubat davası: Emekli korgeneral Hakkı Kılınç tutuklandı

28 Şubat davasında cezası kesinleşmiş hapis cezası kapsamında gözaltına alınan emekli korgeneral Hakkı Kılınç, Antalya'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi

28 Şubat davası kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı yakalama kararı sonrasında Manavgat'ta ikamet ettiği öğrenilen emekli korgeneral Hakkı Kılınç, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre, emniyetteki işlemlerin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edilen Kılınç, tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı vermişti.

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28 Şubat davası: Çetin Doğan ve Çevik Bir tutuklandı, 14 emekli askerin rütbesi sökülecek