28 ilde operasyon: 76 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemaat'in Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, "Daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 3 astsubay ile daha önce ilişiği kesilmiş 73 askeri öğrenci olmak üzere toplam 76 şüphelinin Ankara merkezli 28 ilde, 16.11.2021 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.