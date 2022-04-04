261 kişilik personel alımına 13 bini aşkın başvuru

Sağlık Bakanlığı, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi için 136 temizlik görevlisi, 38 güvenlik görevlisi, 41 klinik destek elemanı, 4 şoför, 12 elektrikçi, 4 inşaat boyacısı, 2 marangoz, 11 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 9 bilgisayar sistem kurulum-bakım-onarım ve arıza giderme elemanı, 4 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 261 kişilik personel alım ilanı verdi.

İş başvurusu için verilen sürenin sonunda, sadece temizlik personeli ilanına 9 bin kişinin başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. 261 kişilik alım ilanına toplam başvurunun ise 13 bini geçtiği öğrenildi. (ANKA)