DİSK-AR: Asgari ücret üç ayda eridi, yeniden belirlenmeli

TÜİK, Tüketici Fiyatları Endeksi'ni yüzde 61,14 olarak açıklarken, Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi yüzde 114,97 oldu. TÜFE ile ÜFE farkı 54 puana ulaştı. Gıda enflasyonu ise yüzde 70,3 oldu. ENAG ise enflasyonu yüzde 142,63 olarak hesapladı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından hesaplanan dar gelirlilerin gıda enflasyonu ise emekliler için 89,6, dar gelirli ikinci yüzde 20 için yüzde 90,6, en düşük gelirli yüzde 20 için yüzde 103,8 oldu.

DİSK-AR tarafından yapılan açıklamada, ''Resmi enflasyonun yüzde 60'ı gıda enflasyonunun yüzde 70'i aştığı Mart 2022'de asgari ücret zammı erimiş oldu. Yılın ilk üç ayında enflasyona yenilen asgari ücret acilen yeniden belirlenmelidir” denildi.