26 ilde IŞİD operasyonu: 92 gözaltı

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan operasyon haberlerine her gün bir yenisi ekleniyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, IŞİD'e yönelik 26 ilde eş zamanlı düzenlenen Kıskaç Operasyonu'nda 92 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Aydın, Tekirdağ, Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kilis, Konya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Yalova'da operasyon düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya paylaşımında, "DEAŞ'a yönelik 26 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kıskaç Operasyonu'nda 92 şüpheli şahıs yakalandı" ifadelerini kullandı.