26 ilde Cemaat operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cemaat'in TSK yapılanmasının asker ve sivil unsurlarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde; 11'i Kara Kuvvetleri, 16'sı Deniz Kuvvetleri, 2'si Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ve 8'i Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 29'u muvazzaf 37 asker ile, 23'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 60 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Ayrıca, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'i Yarbay, 3'ü Binbaşı, 8'i Üsteğmen, 3'ü Teğmen, 14'ü Astsubay ve 8'inin Uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.60 şüphelinin yakalanması için İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte İzmir ve 26 ilde eş zamanlı çalışma yürütüldü. (İHA)