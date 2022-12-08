250 metre yükseklikten yuvarlanan kepçe operatörü yaşamını yitirdi

Muğla'nın Ula ilçesinin Yeşilova Mahallesi’ndeki taş ocağında saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda kepçe operatörü Hilmi Turan'ın kullandığı kepçenin üzerinde bulunduğu toprak kaydı. Kepçe, yaklaşık 250 metre yuvarlandı.

DHA'nın haberine göre, mesai arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kepçenin altından Turan’ın cesedi çıkarıldı.

Turan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.