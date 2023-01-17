25 yaşındaki Tuğçe Can'ın katil zanlısı tutuklandı

25 yaşındaki Tuğçe Can, Eskişehir'de bıçaklanarak katledilmiş, olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin başlattığı çalışma sonucu cinayet şüphelisi olduğu tespit edilen Can'ın bir buçuk aylık sevgilisi 22 yaşındaki Onur K. gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınmadan önce fare zehri içerek intihar girişiminde bulunan Onur K'nin, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.
Onur K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Eskişehir Adalet Sarayı'na getirildi.
Savcılıkta sorgulanan Onur K, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Susma hakkını kullandığı öğrenilen Onur K, "kadına karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklandı. (AA)