Tuğçe Can cinayetinde yeni gelişme

Eskişehir'de Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak’ta meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Tuğçe Can, bıçaklanarak katledildi. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu cinayet şüphelisi olduğu tespit edilen maktulün bir buçuk aylık sevgilisi 22 yaşındaki Onur K., olay yerinden kaçtı.

DHA'nın haberine göre, cinayet şüphelisi olarak yakalanan Onur K.'nin fare zehri içerek intihara kalkıştığı belirlendi. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Onur K. taburcu edildi.

İfadesi alınan Onur K., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilen Onur K., "Tuğçe'yi neden öldürdün?" sorusuna cevap vermedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan ön otopsi raporuna göre, Tuğçe Can'ın 10'dan fazla bıçak darbesi sonucu öldürüldüğü tespit edilmişti.

Soruşturma sürüyor.