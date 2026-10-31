2,4 milyar dolara ulaşılamıyor: Binance soygununun arkasında KDHC'li hackerlar mı var?

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’e Perşembe gecesi düzenlenen saldırıda yaklaşık 6,3 milyar dolarlık varlık tek bir kişinin adreslerine aktarıldı. Paranın büyük bölümü ilk yirmi dakikada çekildi.

Siber güvenlik şirketi TRM Labs, saldırıyı Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) bağlantılı TraderTraitor adlı korsan grubunun gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Bybit ve KelpDAO saldırılarına benziyor

ABD, aynı grubu 2025'teki 1,5 milyar dolarlık Bybit soygununun sorumlusu olarak göstermişti. TRM’e göre bu saldırı, Bybit ve Nisan ayında yaşanan KelpDAO saldırısıyla üç noktada benziyor. Saldırgan, paranın kaynağını gizleyen Tornado Cash hizmetinden küçük çekimlerle cüzdanını besledi, hazırlığa soygundan çok önce başladı ve önceden alınmış imzaları tek seferde kullandı.

Ancak paranın izini kaybettirme yönteminin Bybit örneğinden farklı olduğu belirtiliyor.

Hazırlık günler öncesinden başlamış

TRM’in aktardığına göre saldırgan, soygundan en az 36 saat önce harekete geçti. Önce saldırı kodunu deneme cüzdanlarında prova etti, ardından aynı kodu Binance’in en bilinen Ethereum cüzdanlarından birine yükledi. Bir cüzdandan para çıkması için işlemin dijital olarak imzalanması gerekir. Saldırgan, Binance’in kendi cüzdanı tarafından imzalanmış 50 yetki belgesi hazırlamıştı. Cüzdan yoğun para çekme trafiği altında çalıştığı için belgelerden yalnızca biri tutsa yeterliydi, öyle de oldu.

Aynı yarım saat içinde Bitcoin, Tron, Solana ve başka ağlardaki Binance cüzdanları da korsana para gönderdi. TRM bunu, saldırganın Binance’in cüzdan imzalama sistemine girmiş olabileceğine işaret ettiğini söylüyor. Binance, şifreleme anahtarlarının çalınmadığını belirtiyor ancak olayın asıl nedenini henüz açıklamadı.

Trump: Bilmiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, saldırının KDHC bağlantılı bir grup tarafından yapılıp yapılmadığına dair soruya “Bilmiyoruz” yanıtını verdi ve olayı incelediklerini söyledi.

Binance’in çalınan parayı geri alacağını ve bunu garanti ettiğini aktaran Trump, artık kimsenin parayı görmediğini, bu düzeni biraz tehlikeli bulduğunu da ekledi.

Paranın 2,4 milyar doları korsanlarda

Binance saldırı başlayınca kripto para çıkaran şirketlerle iletişime geçti ve toplam 2,7 milyar dolarlık varlığı dondurdu. Korsanlar dondurma yetişmeden bir kısmını başka varlıklara çevirdi. Yaklaşık 325 milyon dolarlık Tether’i piyasa fiyatının yüzde 10 altına sattılar.

TRM’in hesabına göre korsanların elinde 420 binden fazla Ether ve 18 bin 270 Bitcoin kaldı. Bunların toplamı yaklaşık 2,4 milyar dolar ediyor.

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