Binance'a siber saldırı: Milyarlarca dolarlık varlık donduruldu

Dünyanın en büyük kripto para borsası, küresel dijital varlık platformu Binance siber saldırıyla gündemde. Platform, varlıklarının yaklaşık yarısının başka platformların yardımıyla dondurulduğunu belirterek tüm kayıpları karşılayacağını duyurdu.

Binance tarafından çevrim içi ortamda yapılan uyarı serisinde, ilk incelemelerin şüpheli siber saldırının güvenliği ihlal edilmiş bir mühendis dizüstü bilgisayarını içerdiğini ve bunun saldırganın yetkisiz para çekme işlemleri yapmasına izin verdiğini gösterdiği ifade edildi.

Olay, şimdiye kadarki en büyük kripto hırsızlığı olarak kayıtlara geçti.

2,54 milyar dolar donduruldu: '5,8 milyar dolar çalındı' iddiası

Kripto para borsası Binance, olası bir güvenlik sorununa ilişkin inceleme sürerken dondurulan varlıkların doğrulanmış toplam tutarının 2,54 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Binance tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunda dondurulan varlıkların tutarına ilişkin farklı rakamlardan, dolaşımdaki 1,8 milyar dolar tutarı da dahil olmak üzere haberdar olunduğu belirtildi.

Ekiplerin kolluk kuvvetleri, varlık ihraççıları, blokzincir istihbarat şirketleri ve sektör ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalışarak ilave varlıkların izini sürmeye ve bunları dondurmaya devam etmesiyle söz konusu tutarın artabileceğine işaret edilen açıklamada, yalnızca doğrulanmış rakamların paylaşılacağı ve yeni bilgiler teyit edildikçe güncelleme yapılacağı aktarıldı.

Binance'in bir diğer açıklamasında, güvenlik sorununu çözmek için aralıksız çalışıldığı belirtilerek, "Binance, tüm kayıpları karşılayacak" ifadesi kullanıldı.

Milyarlarca dolarlık kripto varlığın aktarıldığı belirlenirken iddialara göre güvenlik açığının bilançosu ise 5,8 milyar doları buldu.

Eski CEO'dan saldırı açıklaması

Binance'in eski yöneticisi Changpeng Zhao da, X platformunda yaptığı açıklamada, yaşananların bir siber saldırı gibi göründüğünü söyledi.

CZ olarak da bilinen Zhao, artık şirketi yönetmese de kilit bir hissedar olarak kalmaya devam ediyor.

Binance, soruşturmalar devam ederken dondurulan fon miktarının artmaya devam edebileceğini kaydetti.

Suçluların kimliğini doğrulamak ve onları adalete teslim etmek için kolluk kuvveti ortaklarıyla yakın bir şekilde çalıştıklarını belirten şirket yetkilileri, kullanıcıları güncellemeler için yalnızca resmi kanallara güvenmeye çağırdı.

Soruşturma tamamlandıktan sonra tam bir rapor yayımlanacağı da eklendi.

Uyarıların ardından Bitcoin yüzde 4'ten fazla değer kaybetti. Ethereum ve Solana dahil olmak üzere diğer büyük kripto paraların fiyatı da sert bir şekilde düştü.

Emekçiler üzerine basarak büyüyen patronlar bu kez siber saldırı ile karşı karşıya. Saldırının tüm finans dünyasını etkilemesi bekleniyor. soL Haber, görünenin arkasındakilere, gerçeklere odaklanıyor. Bu haberlerin daha da artması, güçlenmesi okurumuzun verdiği destekle mümkün. Siz de abone olun, soL'un haberlerine güç verin.

İki diğer büyük kripto platformu Tether ve Circle da, olası Binance saldırısına yanıt olarak toplamda yaklaşık 2,4 milyar dolarlık varlığı dondurduklarını açıkladı.

Circle İcra Kurulu Başkanı Jeremy Allaire, şirketinin Binance ile ilgili olası istismar raporlarını yakından takip ettiğini ve olayla bağlantılı 800 milyon dolardan fazla varlığı dondurduğunu belirtti.

Circle, dünyanın en büyük ABD doları destekli kripto paralarından biri olan USDC'nin ihraççısı ve ortak yaratıcısı olarak biliniyor.

Tether CEO'su Paolo Ardoino ise şirketinin olası bir Binance borsa saldırısıyla bağlantılı olarak yaklaşık 1,6 milyar doları dondurduğunu bildirdi.

USDT olarak bilinen kripto parayı ihraç eden şirketin yöneticisi Ardoino, sektörü ve ortakları korumanın temel öncelikleri olduğunu vurguladı.

Dünya çapında 300 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı var

2017 yılında Zhao tarafından Çin'de kurulan ve kullanıcıların dijital varlık ticareti yapmasına olanak tanıyan Binance'in dünya çapında 300 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor.

Şirket 2024 yılında 160 milyar dolardan fazla varlığı gözetim altında tuttuğunu açıklamıştı.

Binance TR'den açıklama

Öte yandan Binance TR'den yapılan açıklamada, tüm kullanıcı varlıklarının güvende olduğu ve platformdaki hizmetlerin kesintisiz şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kullanıcılarımızın varlıklarının güvenliği en önemli önceliğimizdir. Güvenlik süreçlerimizi titizlikle sürdürmeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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