'24 kent ve 80 ilçe fay hattında' dedi, risk altındaki illeri sıraladı

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aysun Aykan, Türkiye'de beklenen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
24 kent ve 80 ilçenin fay hattında olduğunu söyleyen Aykan, "Bu fayların kırılması durumunda ilk önce fay zonu üzerindeki yapılar zarar görecektir. Bu faylardan özellikle kırılma zamanı gelmiş olanların yani sismik boşluk olarak tanımladığımız, yerleşim yerlerinden geçenler büyük risk oluşturmaktadır" dedi.
Habertürk'ten Alper Uruş'a konuşan Aykan, risk altındaki illeri şöyle sıraladı:
Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Bolu, Sakarya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Konya, Aksaray, Tokat, Kayseri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Erzurum, Erzincan, Hakkari ve Bingöl.
'20 yerde deprem üretme olasılığı olan fay var'
4 noktaya dikkat edilmesi gerektiğini belirten Aykan, şu ifadeleri kullandı: