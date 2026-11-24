Bugün 24 Kasım, Öğretmenler Günü. Tahtalara kutlama yazıları yazıldı, sıraların üstüne küçük paketler bırakıldı.

Ama öğretmenler bu günü artık ağız tadıyla kutlayamıyor.

Eğitimde yaşanan şiddet, müfredattaki gericileşme, eğitimin piyasalaşması derken öğretmenlik, her yıl biraz daha ağırlaşan bir yükün adı oldu.

Eğitim emekçilerinin temel sorunu geçim sıkıntısı. Öğretmenler kirasını vermekte, market alışverişini yapmakta dahi zorlanıyor.

Bugün bir edebiyat öğretmeninin Türkiye’de yayımlanan romanları, edebiyat dergilerini, dijital yayınları ve gazeteleri takip etmesi, bunlara abone olup maddi bir kaynak ayırması lüks haline geldi. Şehrine bir konser geldiğinde bir müzik öğretmeninin bileti alıp salona girmesi de öyle.

Bir de ücretli öğretmenler var ki, onların durumu daha sıkıntılı. Öğretmenleri saatlik ücretlere mahkum eden AKP iktidarı, eğitim emekçileri arasındaki ayrımı belirginleştirdi. Millî Eğitim Akademisi de bu pratiği derinleştirdi.

Fotoğraf: Beyza Yurtkuran

Aynı okul, aynı ders, ayrı statüler: Güvencesiz istihdam kapısı 'ücretli öğretmenlik'

Bugün aynı okulda, aynı dersi veren öğretmenler artık aynı statüde değil. 2024’te çıkarılan Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile mesleğe giriş yolu da değişti: Akademi Giriş Sınavı’yla (AGS) seçilen öğretmen adayları Millî Eğitim Akademisi’nde hazırlık eğitimi görüyor, bu eğitimi tamamlayanlar önce sözleşmeli öğretmen olarak atanıyor.

Sözleşmeli öğretmenler üç yıl başka bir yere gidemiyor; üç yılın sonunda talep ederlerse kadroya geçiyor. Kadrolu öğretmenin üstünde ise iki basamak daha var: En az 10 yıl hizmeti olup Akademi’nin eğitimini tamamlayana “uzman öğretmen”, uzman öğretmenlikte 10 yılını dolduranlara “başöğretmen” unvanı veriliyor; her unvana ayrı bir derece ilerlemesi bağlanıyor.

1 Eylül 2025’ten önce atananlar ise bir ila iki yıl süren “aday öğretmenlik” dönemini tamamlıyor.

Bu basamakların hiçbirinde yer almayan ama sınıfları ayakta tutan bir grup daha var: Ücretli öğretmenler. Norm kadro açığı bulunan derslere ders ücreti karşılığı görevlendirilen ücretli öğretmenlerin sabit bir maaşı yok; yalnızca fiilen girdikleri derslerin karşılığını alıyorlar. Resmî tatilde, ara tatilde ücret de yok.

Sendikaların yaptığı araştırmalara ve ortaya çıkan verilere göre sayıları 100 bine yaklaştı. Sendikalar öğretmen açığının kadrolu atama yerine bu güvencesiz istihdamla kapatıldığına dikkat çekiyor.

Saati 185 lira!

Bu tablonun iki ayrı kentteki yüzü: Ankara’da ücretli resim öğretmeni olarak çalışan Seda ve Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde bir köyde ücretli sınıf öğretmenliği yapan Önder.

Seda haftada 9 saat derse giriyor, ders başına aldığı ücret 185 lira. “Ben şu an haftalık 9 saat derse giriyorum ama aldığım ücret değişiyor. Resmî tatillerde, ara tatilde derse girmediğim için ücret almıyorum” diyor. Ders sayısında bir alt sınır olup olmadığını bilmiyor; ama en çok haftada 30 saat derse girilebildiğini söylüyor.

Hesap ortada: Haftada 9 saat, ayda 23 iş günü üzerinden yaklaşık 41 saatlik ders demek. Saat başı 185 liradan bu, 7 bin 660 lira ediyor. Mevzuata göre fiilen okutulan her iki ders saatine bir saatlik “eğitim öğretime destek” ücreti de ekleniyor; bunu da katınca ay sonunda hepi topu 11 bin 490 liraya ulaşıyor.

Ankara’da bu parayla neler yapılabileceğini sorduğumuzda Seda gülümsüyor: “Aile evinde kalıyorum. Tek avantajım o şu an. Yoksa bu paraya resim öğretmenliği yapmak değil, resim bile çizemezsiniz.”

'Atanmak konusunda umudum kalmadı...'

Önder’in ders yükü ise 30 saate yaklaşıyor. Sınıf öğretmenliği yaptığı için haftada yaklaşık 30 saat derse giriyor. Kendi köyünde çalıştığı için özel bir masrafı yok; ama bu bir tercih değil, mecburiyet:

Köydeyim. Sınıf öğretmenliği olunca haftalık 30 saate yaklaşıyor zaten dersler. Kendi köyüm burası, dolayısıyla özel bir masrafım yok. Dokuz Eylül Üniversitesi mezunuyum. Normalde mezuniyetim farklı bir branş, sınıf öğretmeni değilim. Ama köyde malum kadro yok, atamalar pek olmuyor, ben de burada çalışıyorum. Haftada 28 derse giriyorum, aylık 30 bin lira gibi bir para geçiyor elime. Köyde kira yok, bu işe de geçici gözle bakıyorum zaten. Atanmak konusunda umudum kalmadı. Bir arkadaşım etüt merkezi gibi bir şey açacak; açarsa orada çalışırım.

Önder, tanıdığı olmayan biri için eski usul dershanelerde çalışmanın zaten ücretli öğretmenlikten de beter olduğunu ekliyor.

Rakamlar şöyle çıkıyor: Haftada 28 saat, ayda 23 iş günü üzerinden yaklaşık 23 bin 830 lira. Destek ücretiyle birlikte 35 bin 740 lira. Yani haftada neredeyse izin verilen azami süre kadar ders veren bir öğretmenin eline geçen tutar bile, Ekim ayı için hesapladığı dört kişilik ailenin açlık sınırının, 38 bin 24 liranın altında.

Branşlar arasında da ücretler farklı

Seda’nın anlattığına göre ücretli öğretmenler için sorun, branşlar arasında da farklılaşıyor. Ders saati görece az olan resim ve müzik gibi branşlarda ücretli öğretmenin eline geçen para, sistemin tarif ettiği en alt sınırı gösteriyor: Haftada 8-9 saatlik bir ders yükü, destek ücretiyle birlikte ayda 10 bin 200 ile 11 bin 500 lira arasında bir gelir demek.

Peki bu durumda ne yapılıyor?

İlçe millî eğitim müdürlüğü öğretmeni bir okula daha görevlendiriyor; ders saati belki 20’ye çıkar diye. Çaresiz ve parasız kalan öğretmenler de bunu kabul etmek zorunda kalıyor. Seda onlardan biri. Geçtiğimiz sene ders saati artsın diye iki ayrı okula gidiyormuş; okulların arası 6 kilometre, aracı yok.

Ben Ankara’da Çankaya ile Mamak sınırındaki bir okulda görev yapıyordum. Bu sene şimdilik bir okuldan devam ediyorum. Dönem içinde ihtiyaçlar değişince program da değişiyor okullarda. Buradan sonra ikinci görev yerim Mamak’taydı. Aslında kuş uçuşu mesafe çok yakın; navigasyonu açınca 6 kilometre kadar gösteriyor. Ama arabanız yoksa oraya gitme şansınız yok. Ankara’nın en yokuş, en tepelik yerleri buralar, arabaların bile çıkmakta zorlandığı tepeler. Mamak-Çankaya sınırındaki mahalle ve sokakları bilenler bilir. Bu iki mahalle arasında toplu ulaşım da yok. Sonuçta Mamaklısı ayrı, Çankayalısı ayrı Kızılay’a gidiyor. Benim önce Kızılay’a, sonra Mamak’a gitmem gerekiyor, dolmuşla, otobüsle. Ama gidiyoruz, el mahkûm. Bazen yürüyorum, hava güzelse. Bazen oraya giden biri geçerken beni bırakıyor meslektaşlarımdan. Bazen yokuşu tırmanırken gören biri duruyor, alıyor, götürüyor. Ne kadar güvenli, ne kadar sağlıklı, geçtim artık bunları. Ulaşabileyim de gerisi önemli değil diyorum.

Kira 30 bin, tiyatro 'lüks'

En ucuz evin kirası 30 bin lira. Ekmeğinden peynirine, sebzesinden temizlik malzemesine market fiyatları el yakıyor. Harcamalara güç dayanmıyor.

Tiyatroya en son ne zaman gittiğini sorduğumda Seda yine gülümsüyor: “Okulda çocukların müsameresi vardı 10 Kasım’da, ben de görevliydim. O sayılıyor mu?” Eliyle “nerede” der gibi bir işaret yapıyor.

Önder’in cevabı da farklı değil: “Zaten bizim buralarda pek bir şey yok. Sivas merkeze de sadece özel oyunlar geliyor, onlar da çok pahalı. Devlet tiyatrolarının oyunları zaten sezonluk; fırsat buldukça gitmeye çalışıyorum. Bu sene henüz hiç gitmedim ama geçen sene iki oyuna gitmiştim.”

Söz dönüp dolaşıp “lüks” kelimesine takılıyor. Seda, sanatın ve edebiyatın öğretmenler için, hele hele ücretli öğretmenler için artık bir lüks olduğunu söylüyor:

Bir insanın yaşayabileceği evler 30 bin lira. Öyle lüks falan bir şeyden bahsetmiyorum, yanlış anlamayın. İki artı bir, güneşi geçtim, bari ışık görsün dediğiniz ev 30 bin liradan başlıyor. Onlar da 30-40 yıllık binalar. Benim elime geçen para 11 bin küsur lira, nasıl olacak? El mahkûm; ya aileyle yaşıyorsun ya da daha fazla para kazanacağın bir işe geçiyorsun.

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'Ücretli öğretmenin ev kiralama şansı mı var?'

Öğretmenler odası, bu ayrımın belki de en çok yaşandığı yer. Önder ve Seda burayı anlatırken farklı ayrıntılara dikkat çekiyor. Söze Önder başlıyor:

Burası küçük bir yer, köy okulu diyebiliriz. Beldelik bir yer ama sonuçta köy gibi bir yer. Uzun zaman matematikçi aradık. Müdür de bizim buralı, farklı bir köyden arabasıyla gelir gider. Yok arkadaş, matematikçi yok. Tesadüfen bir matematik mezunu geldi. Adam normalde hızlı tren inşaatında çalışıyormuş; işi bitince başka iş bulur muyum diye kahvehanede bakınıyormuş. Bizim müdür ‘Gel çalış, bizim köy iyidir, en azından matematiğin ders saati fazla olur’ demiş. Adam buraya geldi, üç ay öğretmenler odasındaki şu kanepede yattı. Sonra çekti gitti. Ücretli öğretmenin ev kiralama şansı mı var?

Seda ise öğretmenler arasındaki iletişimden dert yanıyor:

Kimseyi kınamak istemem elbette. Herkesin kalbinde iyilik var, buna inanıyorum. Ama benim zoruma giden şey ‘O ücretli’ ifadesi. Mesela öğretmenler odasında çay içilir, çay alınır. Bazen sendikadan arkadaşlar sırayla alıyor, bazen branşlar arasında zümreler yükü paylaşalım diye sırayla alıyor. Eksik listesi yapılırken alınacaklara alacaklar arasında adımızı yazmıyorlar. O zaten ücretli, az maaş alıyor diye. Çok güzel bir hareket, evet. Aldığımız üç kuruş parayla bir de çay, şeker alıp masraf etmemizi istemiyorlar. Ama bunu yapamıyor olmak insanın zoruna gidiyor, onuruna dokunuyor.

Önder ve Seda, ücretli öğretmenlik denince akla belli bir yaş kuşağının geldiğini de söylüyor. “Ben hiç yaşça ileri, deneyimli bir ücretli öğretmen görmedim” diyor ikisi de. Sebebi belli. “Daha çok kazanacağınız bir işiniz olsa bırakır mıydınız öğretmenliği?” diye sorduğumuzda mahcup bir ifadeyle “evet” diyorlar.

100 bin ücretli öğretmen...

Öğretmenler Günü’nü yaklaşık 1 milyon 9 bin öğretmen devlet okullarında, 177 bin 738 öğretmen özel kurumlarda kutluyor. Verilere göre sayıları 100 bine yaklaşan ücretli öğretmenler ise bu piramidin en altında.

Eğitim örgütlerinin geçtiğimiz Ekim ayı verilerine göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 38 bin 24 lira; net asgari ücret 28 bin 75 lira, bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 49 bin 124 lira.

Bugün gelecek tebriklerin ve hediyelerin yanında ücretli öğretmenler, mesleklerinin hak ettiği maaşı ve eşit işe eşit ücreti istiyor. Tahtadaki kutlama yazısı siliniyor ve geriye geçim derdi kalıyor. Ücretli öğretmenler bir yılı daha açlık sınırının altında karşılıyorlar.

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