23 yaşında genç bir kadın öldürüldü, İrlanda ayağa kalktı

İrlanda, Offaly bölgesinin en büyük kasabalarından biri olan Tullamore, gerçekleşen vahşi cinayet sonrası ayağa kalktı.

Öte yandan Grand Canal ve çevresini kayda alan bir kamera bulunmaması olayın çözülmesini zorlaştırıyor.

Cinayetin yankıları sürerken, bölgeyi çok iyi bilen ve Tullamore’da yerel basında gazetecilik yapan soL gazetesi yazarı Çağdaş Gökbel yaşananları şöyle anlattı:

"Olay çarşamba günü saat 16.00 sularında Grand Canal’da gerçekleşti. Bölgenin şöyle bir özelliği var, buradaki yürüyüş ve bisiklet yolu eski su yolunun yani WaterWay olarak bilinen su kanalının hemen bitişiğinde. Çalışan insanlar pandemide sosyal yaşamlarının kısıtlandığı dönemde bu küçük kasabada Grand Canal’da nefes alabildiler.

'Çok iyi keman çalan yetenekli bir müzisyendi'

23 yaşındaki genç öğretmen Ashling Murphy’de günün stresini atmak için oradaydı. Herkesin özgürce dolaştığı ve bisiklet sürdüğü bu bölgede, barbarca korkunç bir saldırıya uğradı ve maalesef yaşama tutunamadı. Garda, yani İrlanda’daki polis teşkilatına olayı gördü tanıkları haber verdi, polis olay yerine geldiğinde genç öğretmen hâlâ yaşıyordu, sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesi muhtemelen çok kan kaybetmiş olan Ashling’i kurtarmaya yetmedi.

Ashling Murphy, Tullamore’da tanınan, herkes tarafından sevilen ve aynı zamanda geleneksel İrlanda müziği de yapan, çok iyi keman çalan yetenekli bir müzisyendi."

Ashling Murphy

'Polis ve medya halkı net bilgilendiremedi'

Olayın gerçekleştiği bölge ve genç bir kadının ölümü tüm Tullamore halkını dehşete düşürdü. Doğal olarak aynı hızla tüm ülke ayağa kalktı, tıpkı İngiltere’de Sarah Everard cinayetinde olduğu gibi insanlar Galway’de ve Cork’ta ellerinde mumlarla sokaklara döküldü.

Olayın ilk aşamasında medyanın ve polis teşkilatının iyi bir sınav verdiğini söyleyemem. Gazetecilik deneyimlerim bu tür olaylarda özellikle küçük bir bölgede dedikoduları engellemek gerektiğini gösteriyor. Oysa hem polis hem de medya, halkı net bilgilendiremedi. Umarım bunu soruşturmanın iyi yürütülmesi ve katilin yakalanabilmesi için yapmışlardır, dileğim bu yönde. Çünkü aynı gün polis tarafından takip edilen 40 yaşlarında bir adam 1. dereceden şüpheli olarak gözaltına alındı ve onun hakkındaki tüm bilgiler ve şahsın geçmişi bir anda kasabada yaşayan herkes tarafından öğrenildi. İrlanda yasalarına göre kimliği gizli tutulmak zorunda olan şüpheliye dair tüm bilgiler hızla kasabada yayıldı yine aynı hızla sosyal medyaya yayıldı. Medya’nın burada yaptığı en büyük yanlış zanlının kimliği gizlenirken milliyetinin gizlenmemiş olmasıydı. İsmini ve kimliğini vermedikleri bir adamın Romanyalı kimliği ön plana çıkarıldı.

Neticede sosyal medyada ‘Romanian’ başlığıyla twitter’da hashtag açıldı ve bu korkunç olay üzücü bir şekilde ırkçıların malzemesi olmaya çalıştırıldı. Söylediğim gibi bu dalganın sorumlusu medyaydı. Aklı başında olan tüm İrlandalılar bu duruma tepki gösterdi. Polis teşkilatının kamuoyunu düzgün bilgilendirilmemesi toplumda katilin yakalandığı hissini doğurdu. Tekrar etmek istiyorum umarım bu bilgilendirme sorununda Garda bilinçli davranıyordur.

Neticede dün akşam saatlerinde gelen haberle 1. deredeceden şüpheli olarak gözaltında tutulan şahıs serbest bırakıldı ve kimliğinin ifşa olması nedeniyle güvenli bir eve yerleştirildi. Polisin bu kişiye odaklanmasının sebebi yine iddialara göre kadınlara karşı şiddet suçuna karışmış ve uyuşturucu geçmişinin olması. Bu andan itibaren Tullamore’daki insanlar yeniden bir dehşete sürüklendi, katilin elini kolunu sallayarak aramızda dolaşıyor olması hissi kasabadaki herkesi yıpratıyor. Unutmamak lazım ki bu kaos ortamından katil ya da katiller yararlanabiliyor. Milliyetçi tepkiyi yükselten bir tutum almak büyük, tehlikeli ve ciddi bir hataydı.

'Genç öğretmenin öğrencileri gerçek manada kâbusu yaşıyor'

Sarah Everard cinayetini bir mülteci ya da bir göçmen değil elçiliklerde çalışan kıdemli bir polis işlemişti; bu gerçeği unutmamakta fayda var. Failin milliyetine odaklanmak yerine olayın nasıl çözüleceğine odaklanmak gerek. Polis halka bir dağ bisikletinin fotoğrafını göstererek tanıyıp tanımadıklarını soruyor. Kafalarda pek çok soru var, görgü tanıklarına rağmen zanlının robot resminin dahi çıkarılmamış olmaması büyük bir soru. Ayrıca tüm dünyada olduğu gibi İrlanda’da kronikleşen ve suçu yaratan sorunlar var. Uyuşturucu bu meselelerin başında geliyor.

Soruşturma tamamlandığında tüm bu sorunları detaylarıyla yazmaya çalışacağım. Henüz soruşturma net olarak tamamlanmadığı için ilk elden verebileceğim bilgiler bu kadar. Ayrıca bugün Ashling Murphy için Tullamore Town Park’ta toplanacak ve mumlar yakacağız. Bu genç öğretmenin öğrencileri gerçek manada kâbusu yaşıyor. Tullamore halkı olarak böyle bir zamanda daha fazla kenetlenmemiz gerekiyor. Polisin bir an önce sorumluları yakalamasını umuyorum."