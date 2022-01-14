23 yaşında genç bir kadın öldürüldü, İrlanda ayağa kalktı

İrlanda, Offaly bölgesinin en büyük kasabalarından biri olan Tullamore, gerçekleşen vahşi cinayet sonrası ayağa kalktı.
Öte yandan Grand Canal ve çevresini kayda alan bir kamera bulunmaması olayın çözülmesini zorlaştırıyor.
Cinayetin yankıları sürerken, bölgeyi çok iyi bilen ve Tullamore’da yerel basında gazetecilik yapan soL gazetesi yazarı Çağdaş Gökbel yaşananları şöyle anlattı:
"Olay çarşamba günü saat 16.00 sularında Grand Canal’da gerçekleşti. Bölgenin şöyle bir özelliği var, buradaki yürüyüş ve bisiklet yolu eski su yolunun yani WaterWay olarak bilinen su kanalının hemen bitişiğinde. Çalışan insanlar pandemide sosyal yaşamlarının kısıtlandığı dönemde bu küçük kasabada Grand Canal’da nefes alabildiler.
'Çok iyi keman çalan yetenekli bir müzisyendi'
23 yaşındaki genç öğretmen Ashling Murphy’de günün stresini atmak için oradaydı. Herkesin özgürce dolaştığı ve bisiklet sürdüğü bu bölgede, barbarca korkunç bir saldırıya uğradı ve maalesef yaşama tutunamadı. Garda, yani İrlanda’daki polis teşkilatına olayı gördü tanıkları haber verdi, polis olay yerine geldiğinde genç öğretmen hâlâ yaşıyordu, sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesi muhtemelen çok kan kaybetmiş olan Ashling’i kurtarmaya yetmedi.
Ashling Murphy, Tullamore’da tanınan, herkes tarafından sevilen ve aynı zamanda geleneksel İrlanda müziği de yapan, çok iyi keman çalan yetenekli bir müzisyendi."
Ashling Murphy