23 Nisan Çocuk Raporu: 6 çocuk işçi yaşamını yitirdi, 8 çocuk öldürüldü...

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkan Vekili Sezgin Tanrıkulu, 23 Nisan öncesinde "23 Nisan 2022 Çocuk Raporu" başlıklı bir çalışma yayımladı.
Rapora göre; 2022 yılının ilk üç ayında en az 6 çocuk işçi hayatını kaybetti, 8 çocuk öldürüldü ve 65 çocuk ise istismara uğradı.
Tanrıkulu'nun yayımladığı raporda öne çıkanlar şöyle:
- "2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Türkiye nüfusunun (84 milyon 680 bin 273 kişi) yüzde 22,4ü (yaklaşık 18 milyon 968 bin) çocuklardan oluşmaktadır."
- "Türk Aile Hekimleri Dergisinde 2021 yılında yayımlanan bir çalışma, çocukların sağlık durumu konusunda çarpıcı verileri ortaya koymaktadır. Bir aile sağlığı merkezinde gerçekleştirilen çalışmada, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki 6-19 yaş arası 1.049 çocuk üzerinde inceleme yapılmış, 536 erkek ve 513 kız çocuğunun obezite, hipertansiyon ve kansızlığa ilişkin değerleri ele alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, 1.049 çocuktan dörtte biri ise çok düşük kilolu…"
- "Hekimler, çocuklarda kansızlık görülme sıklığını ilkokula gidenlerde yüzde 87, ortaokula gidenlerde yüzde 74,2, liseye gidenlerde ise yüzde 64,2 olarak saptadı. Buna göre, Türkiye’de kız çocuklarının yüzde 85,2’i, erkek çocuklarının ise yüzde 68,6’ı kansızlıkla mücadele etmektedir. Öte yandan çocuklarda kansızlık oranı Hollanda, Almanya ve İngiltere’de ortalama yüzde 18,9, ABD’de ise yüzde 20 düzeyindedir."
- "2022 yılı ilk üç ayında, en az 8 çocuk erkekler tarafından öldürüldü, 65 çocuk istismar edildi."
- "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin verilerine göre, 2021 yılında 14 yaş ve altında 21 çocuk işçi, 15 - 17 yaş aralığında ise 41 çocuk/genç işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi… Bu yılın ilk üç ayında ise en az 6 çocuk işçi yaşamını yitirdi.
- "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise 2014 - 2017 yılları arasındaki üç yıllık dönemde 7 bin 466’ı erkek çocuğu, 51 bin 818’i kız çocuğu olmak üzere toplam 59 bin 284 çocuk cinsel istismara maruz kalmıştır."
- "Son paylaşılan verilere göre, Türkiye’de cezaevlerinde kendi yargılamaları dolayısıyla 12 -18 yaş arasında 1.066’ı tutuklu, 518’i hükümlü olmak üzere toplamda 1.584 çocuk, annelerinin yargılamaları dolayısıyla 0-6 yaş arasında 345 çocuk bulunmaktadır."