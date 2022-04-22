23 Nisan Çocuk Raporu: 6 çocuk işçi yaşamını yitirdi, 8 çocuk öldürüldü...

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkan Vekili Sezgin Tanrıkulu, 23 Nisan öncesinde "23 Nisan 2022 Çocuk Raporu" başlıklı bir çalışma yayımladı.

Rapora göre; 2022 yılının ilk üç ayında en az 6 çocuk işçi hayatını kaybetti, 8 çocuk öldürüldü ve 65 çocuk ise istismara uğradı.

Tanrıkulu'nun yayımladığı raporda öne çıkanlar şöyle: