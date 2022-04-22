Çocuklar 23 Nisan'ı aç ve iş yerlerinde mi kutlayacak?

Türkiye’deki kriz yoksulluğun ötesinde toplumun açlıkla karşı karşıya kaldığı bir sürece eviriliyor. Türk Aile Hekimliği Dergisi’nde yayınlanan bir çalışmaya göre her 4 çocuktan 1’inin kilosunun çok düşük olduğu, çocuklarda büyüme ve gelişme sorunları yaşandığı tespit edilmiş. Ayrıca, çocuklarda kalp hastalığı potansiyelinin yüksek olduğu, kız çocuklarının yüzde 85’inin, erkek çocuklarının ise yüzde 68’inin kansızlıkla mücadele ettiği saptanmış.

Derin Yoksulluk Ağın'ın Türkiye’de Çocuk Yoksulluğu Raporu’na göre derin yoksulluk yaşayan ailelerin yüzde 74’ü bebek maması almakta zorlanıyor. Ailelerin yüzde 21’i ise mamaya ya da beze hiçbir şekilde erişemiyor. Bu durum hayatta kalmayı gerektiren temel ihtiyaçlardan mahrum kalan çocukların sağlıklı gelişmesinin önde engel iken bununla beraber erken yaşta sokakta çalışmak zorunda kalmasına neden oluyor.

1992’de Diyarbakır’da yapılan işsizliği protesto mitingi. (Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi)

TÜİK’in istatistiklerine göre ise 5 yaş okullaşma oranında büyük bir gerileme söz konusu. Milli Eğitim Bakanlığı örgün eğitim istatistiklerine göre; okul öncesi eğitim seviyesinde 5 yaş net okullaşma oranının, 2019/20 öğretim yılında yüzde 71,2 iken 2020/21 öğretim yılında yüzde 56,9 olduğu görüldü.

Milli Eğitim Bakanının övünç kaynağı meslek liselerinin kâr oranı açıklandı. Meslek liselerinin yılın ilk üç ayındaki gelirleri toplamının 333 milyon 490 bin liraya yükseldiği açıklanırken en çok gelir getiren ikinci şehir İstanbul oldu.

23 Nisan’a bir gün kalmışken çocuklar açlık, yoksulluk nedeniyle iş yerlerinde, sokaklarda çalışıyor. Diğer tarafta ise meslek liselerinde zorunlu staj nedeniyle yine ucuz iş gücü olarak çalışma yaşamında yerlerini alıyorlar. TÜİK’in açıklamalarına göre 720 bin çocuk işçi var. Sendikalar ve meslek örgütlerine göre ise bu sayı 2 milyona yakın.



