23 ilde IŞİD operasyonu: 74 gözaltı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı terör soruşturması kapsamında, Diyarbakır merkezli 23 ilde IŞİD'e yönelik operasyon başlatıldı.

123 adrese yapılan eş zamanlı baskında haklarında yakalama kararı bulunan 92 şüpheliden 74'ü gözaltına alınarak Diyarbakır'da getirildi.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge, av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında, IŞİD'in Türkiye'de "Ahlak ve Sünnet Dergisi" adı altında yeni bir yapılanma içerisinde olduğu belirlendi. (AA)