22 yaşındaki milli sporcu sokakta ölü bulundu

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunan Emniyetevleri Mahallesi'ndeki bir sokakta dün sabah saatlerinde yerde hareketsiz bir kişinin yattığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, hayatını kaybeden kişinin kayak branşında milli sporcu olan ve Türkiye şampiyonluğu da bulunan 22 yaşındaki Kaan Şamgül olduğu tespit edildi.

Şamgül'ün bir gece önce arkadaşları ile eğlenmeye gittiği, bir süre sonra gruptan ayrıldığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.