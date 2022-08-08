Elektrik direğinden düşen işçi yaşamını yitirdi

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde elektrik direğinde çalışma yapan işçi akıma kapılarak yere düştü. U.T. adlı işçi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde çalışma yaptığı elektrik direğinden düşen işçi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yeniyapan köyünde bulunan maden ocağı yakınlarında elektrik direğinde çalışma yapan işçi U.T., iddiaya göre akıma kapılarak yere düştü.

Çevrede bulunanların ihbarıyla olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde U.T.'nin olay yerinde yaşamını kaybettiği belirlendi.

İncelemelerin ardından işçinin cenazesi, belediye morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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