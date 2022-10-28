Bu yıl sosyalist Küba'nın başkenti Havana'da Küba Komünist Partisi ev sahipliğinde düzenlenen 22. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı başladı.

57 ülkeden 73 komünist parti ve örgütün toplam 142 delege ile katıldığı toplantıya, komünist parti ve örgütlerin 36’sı genel sekreter ya da parti birinci sekreteri düzeyinde katılım sağladı.

Türkiye Komünist Partisi heyeti de söz konusu toplantı için Havana'da bulunurken, TKP delegasyonunda Genel Sekreter Kemal Okuyan ve Merkez Komite üyesi Ekin Sönmez yer alıyor.

Toplantı öncesinde tüm delegelerin katılımıyla 28 Ekim 1959 tarihinde yaşamını yitiren Küba Devrimi'nin liderlerinden Camilo Cienfuegos'un ölüm yıldönümü nedeniyle denize çiçekler atılarak anma gerçekleştirildi.

'Emperyalizm karşıtı güçlerin birliğini temsil ediyor'

Anmanın ardından toplantı, Küba'nın en önemli uluslararası toplantılarının gerçekleştirildiği Palacio de las Convenciones'de başladı. Ian Kasırgası'na yönelik bilgilendirme ile başlayan toplantı, Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Dairesi Başkan Yardımcısı Angel Arzuaga Reyes'in açılış konuşması ile devam etti.

Ülke yönetiminin halk ile birlikte adanın batısını ciddi ölçüde etkileyen kasırgaya nasıl müdahale ettiğine ilişkin bilgi veren Reyes, "Kapitalizmin güncel gelişmeleri ve Covid-19 pandemisi ile derinleşen çok boyutlu krizi bağlamında gerçekleşen 22. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı emperyalizm karşıtı güçlerin birliğini temsil ediyor" dedi.

'Küba'ya dönük gayri nizami savaş taktikleri boşa çıkarılacak'

Açılış konuşmasının ardından Küba Komünist Partisi Siyasi Büro üyesi ve Merkez Komite Örgütlenme Sekreteri Roberto Morales Ojeda toplantının ilk konuşmasını yaptı. Kapitalizmin tüm dünyaya yaydığı bireyci ideolojilere karşı emekçilerin ortak mücadelesinin önemini vurgulayan Ojeda, altmış yıllık ABD saldırganlığını ve Küba ekonomisini boğmaya dönük hamleleri mahkum ettiklerini vurguladı. Küba'nın tüm bu baskıya rağmen insan hayatını korumaya dair iradesini hatırlatan Ojeda, Kübalı bilim insanları ve sağlıkçıların çabalarıyla son dokuz haftadır Covid-19 nedeniyle hiç ölüm bildirilmediği bilgisini de delegelerle paylaştı.

"Küba'ya dönük istikrarsızlaştırma ve gayri nizami savaş taktikleri boşa çıkarılacak" sözleriyle konuşmasını tamamlayan Ojeda, delegelere Küba'daki varlıkları ve dayanışmaları için teşekkürlerini sundu.

Toplantının ilk gününde program katılımcı partilerin katkı ve değerlendirmeleri ile devam edecek.