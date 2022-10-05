22 bin öğrenci bakanın emriyle sınıf geçti

Resmi, özel ve mesleki teknik ortaöğretim kurumlarında 11. sınıfta kayıtlı olup, sınıfta kalan 22 bin öğrenciyle ilgili bir karara imza atıldı.

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener'in teklifini onayladı. 81 ile resmi yazıyla talimat verildi.

Anadolu Meslek Liseleri ve Anadolu Teknik Liselerinde, 11. sınıfta olup sınıf tekrarına kalan 22 bin öğrenci başarı, başarısızlık veya disiplin suçu dahil hangi sebeple olursa olsun, bir defaya mahsus, bakan emriyle 12. sınıfa geçirildi.

Anadolu Meslek Lisesi Müdürü Y.S. "Aynı disiplinsizliği yine yapıyorlar. Uyarıyorum, ‘Bakan sınıf geçirdi. Sana ne?' diye, tehdit ediyorlar. Bakanın yazısı elimizi kolumuzu bağladı" dedi.

Teknik Meslek Lisesi Müdürü C.K. ise "Cumhuriyet tarihinde, öğrenciler ilk kez böyle şartsız sınıf geçirildi. Ne suç işlerlerse işlesinler, 12. sınıfa geçtiler. Açık lise ve mesleki eğitime gönderilmeli veya 11. sınıfı tekrar ettirilmeliydiler. Okulumda, böyle 20 öğrenci var. Düzen, nizam kalmadı. Okullarda suç artacak" şeklinde konuştu.