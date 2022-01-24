217 isimden Sezen Aksu’ya destek: Asla yalnız yürümeyecek

"Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkısının Türkiye'de gündem olmasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef aldığı Sezen Aksu’ya destek geldi.
Aksu’nun “Avcı” şiiriyle yaşadığı saldırılara yanıt vermesinin ardından 217 isimden destek açıklaması geldi.
'Bir kişi daha eksilmeyeceğiz!'
“Biz sanatçılar olarak bu topraklarda yaşayan tüm dilleri korumak için mücadele ettik ve bundan sonra da aynı kararlılıkla mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Sezen Aksu asla yalnız yürümeyecek ve bizler bir kişi dahi eksilmeyeceğiz!” ifadelerinin yer aldığı imza metninin tam metni şöyle:
“Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sanatçı Sezen Aksu’yu hedef gösteren ve ifade özgürlüğünü yok sayan sözlerini büyük bir tepkiyle izliyoruz. 47 yıldır yazan, söyleyen ve bu toprakların kültürel birikimine onlarca şarkı armağan eden Sezen Aksu’ya karşı başlatılan bu saldırının tam karşısındayız. Aksu’nun ifade özgürlüğünün kısıtlandığı ve 'dilinin koparılması' ile tehdit edildiği bir ülke istemiyoruz. Girişilen bu saldırıya karşı hep birlikte ve dayanışma içinde olduğumuzu bildiriyoruz.
'Koparılmak' istenen dil Anadolu’nun kadim halklarının dilidir. Pir Sultan’ın, Yunus Emre’nin, Karacaoğlan’ın, Köroğlu’nun, Âşık Veysel’in, Sinem Bacı’nın, kısacası binlerce yıldır bizi temsil eden, sevinçlerimizi, üzüntülerimizi, ağıtlarımızı söylediğimiz dildir. Hoca Nasreddin gibi ağlayan, Bayburtlu Zihni gibi gülen kadim halkların, emekçilerin, kadınların ve her türlü zorbalığa karşı sazıyla, sözüyle mücadele edenlerin dilidir. “Koparılmak” istenen dil, özgür sanatın dilidir.
Biz sanatçılar olarak bu topraklarda yaşayan tüm dilleri korumak için mücadele ettik ve bundan sonra da aynı kararlılıkla mücadele etmeyi sürdüreceğiz.
Sezen Aksu asla yalnız yürümeyecek ve bizler bir kişi dahi eksilmeyeceğiz!
İmzacılar: