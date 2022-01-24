217 isimden Sezen Aksu’ya destek: Asla yalnız yürümeyecek

"Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkısının Türkiye'de gündem olmasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef aldığı Sezen Aksu’ya destek geldi.

Aksu’nun “Avcı” şiiriyle yaşadığı saldırılara yanıt vermesinin ardından 217 isimden destek açıklaması geldi.

'Bir kişi daha eksilmeyeceğiz!'

“Biz sanatçılar olarak bu topraklarda yaşayan tüm dilleri korumak için mücadele ettik ve bundan sonra da aynı kararlılıkla mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Sezen Aksu asla yalnız yürümeyecek ve bizler bir kişi dahi eksilmeyeceğiz!” ifadelerinin yer aldığı imza metninin tam metni şöyle:

“Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sanatçı Sezen Aksu’yu hedef gösteren ve ifade özgürlüğünü yok sayan sözlerini büyük bir tepkiyle izliyoruz. 47 yıldır yazan, söyleyen ve bu toprakların kültürel birikimine onlarca şarkı armağan eden Sezen Aksu’ya karşı başlatılan bu saldırının tam karşısındayız. Aksu’nun ifade özgürlüğünün kısıtlandığı ve 'dilinin koparılması' ile tehdit edildiği bir ülke istemiyoruz. Girişilen bu saldırıya karşı hep birlikte ve dayanışma içinde olduğumuzu bildiriyoruz.

'Koparılmak' istenen dil Anadolu’nun kadim halklarının dilidir. Pir Sultan’ın, Yunus Emre’nin, Karacaoğlan’ın, Köroğlu’nun, Âşık Veysel’in, Sinem Bacı’nın, kısacası binlerce yıldır bizi temsil eden, sevinçlerimizi, üzüntülerimizi, ağıtlarımızı söylediğimiz dildir. Hoca Nasreddin gibi ağlayan, Bayburtlu Zihni gibi gülen kadim halkların, emekçilerin, kadınların ve her türlü zorbalığa karşı sazıyla, sözüyle mücadele edenlerin dilidir. “Koparılmak” istenen dil, özgür sanatın dilidir.

Biz sanatçılar olarak bu topraklarda yaşayan tüm dilleri korumak için mücadele ettik ve bundan sonra da aynı kararlılıkla mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

Sezen Aksu asla yalnız yürümeyecek ve bizler bir kişi dahi eksilmeyeceğiz!

İmzacılar:

"Adnan Gerger, Ahmet Murat Aytaç, Ahmet Telli, Akın Yanardağ, Akif Kurtuluş, Ali Seçkiner Alıcı, Aliye Özlü, Altay Öktem, Anıl Mert Özsoy, Arife Kalender, Aslı Biçen, Aslı Solakoğlu, Aslı Tohumcu, Aslı Uluşahin, Atiye Kalkan, Aydan Yalçın, Ayla Turan Tan, Ayşe Çavdar, Ayşegül Devecioğlu, Ayşen Şahin, Bade Osma Erbayav, Baran Güzel, Baran Sever, Barış Atay, Barış İnce, Başak Hanbay, Batuhan Dedde, Begüm Kovulmaz, Belgin Bıyıkoğlu, Belma Fırat, Betül Yılmaz, Bilgehan Uçak, Bircan Değirmenci, Birgül Oğuz, Birhan Keskin, Birol Tezcan, Buket Uzuner, Burcu Ünlü, Burhan Şeşen, Bülent Tekin, Büşra Sanay, C. Hakkı Zariç, Cafer Solgun, Can Uçar, Cem Erciyes, Cem Vazo, Cenk Kolçak, Cihan Ülsen, Çağlayan Çevik, Çağrı Sinci, Çayan Okuduci, Çetin Ali Nergis, Çetin Ali Nergis, Deniz Durukan, Deniz Ulkat, Derya Ulkat, Devrim Dirlikyapan, Devrim Horlu, Derviş Yıldız, Dilruba Nuray Erenler, Diyar Atak, Duygu Akın, Duygu Kankaytsın, Dündar Hızal, Ece Temelkuran, Elif Şafak, Emirali Türkmen, Emrah Polat, Emrullah Alp, Engin Turgut, Eray Sargın, Erdal Güney, Erbil Doğan, Ercan Mehmet Erdem, Erdoğan Emir, Eren Aysan, Erkan Karakiraz, Esat Şenyuva, Esin Özbek, Eylem Te, Ezgi Polat, Fadıl Öztürk, Fahri Özdemir, Fatih Tan, Fatma Aras, Fatoş Avcısoyu Ruso, Ferhat Tunç, Figen Şakacı, Gaye Boralıoğlu, Giray Kemer, Gonca Özmen, Gökhan Bakar, Gönül Kıvılcım, Grup Adalılar, Gül Kaçar, Gülşen İşeri, Haden Öz, Hakan Güngör, Haluk Tolga İlhan, Hasan Öztoprak, Hatice Meryem, Haydar Ali Albayrak, Haydar Ergülen, Hayko Cepkin, Hıdır Işık, Hilal Karahan, Hüsamettin Küçük, Hüseyin Akcan, Hüseyin Bul, Hüseyin Gökçe, Hüseyin Turan, Ilgın Sönmez, İlhan Çıtak, Kazım Gündoğan, Kemal B. Cemgil, Kemal Varol, Kerem Görkem, Latife Tekin, Levent Kaçar, Levent Karataş, M.K. Perker, Mahir Karayazı, Mahir Ünsal Eriş, Mahmut Çınar, Mazlum Çetinkaya, Mazlum Mengüç, Mehmet Aras, Mehmet Kılıç, Mehmet Özer, Mehmet Said Aydın, Merve Göntem, Mesut Varlık, Metin Atik, Metin Solmaz, Metin Yetkin, Muammer Ketencoğlu, Murat Gür, Murat Meriç, Murat Özyaşar, Murat Uyurkulak, Mustafa Ergin Kılıç, Mustafa Yelkenli, Muzaffer Gezer, Müge Koçak, Nadir Göktürk, Nalan Çelik, Nalan Kuruçim, Namık Kuyumcu, Narin Yükler, Nesimi Aday, Nil Sakman, Nilay Özer, Nimet Mızraklı, Niyazi Koyuncu, Nur Saka, Nur Sürer, Nurani Ersoy, Nurhan Suerdem, Oğulcan Kütük, Okan Çil, Onur Bütün, Orhan Alkaya, Ömer Ferhat Özmen, Öykü Tekten, Özlem Akcan, Özlem Armen, Pelin Buzluk, Pınar Aydınlar, Pınar Doğu, Rıza Kıraç, Rıza Reçber, Sedef Erken, Salih Zeki, Sema Kaygusuz, Semih Çelenk, Senem Gezeroğlu, Sercan Meriç, Serhad Raşa, Serpil Gürbüz, Sevengül Sönmez, Sevim Erdoğan, Sevin Okyay, Sırma Mirzaoğlu, Sıtar Sertaç Şanlı, Sibel Oral, Sina Akyol, Sinem Sal, Sonat Yurtçu, Suzan Samancı, Şahin Altuner, Şükrü Erbaş, Tacim Çiçek, Taçlı Yazıcıoğlu, Tekgül Arı, Tozan Alkan, Tuba Torun, Tuğçe Tekhanlı, Tuğrul Keskin, Tunca Çaylant, Tuncay Birkan, Turan Parlak, Umay Umay, Umut Altınçağ, Utkucan Akyol, Ünal Ersözlü, Vecdi Erbay, Volkan Yosunlu, Yılmaz Şener, Yücel Tunca, Yücelay Sal, Zafer Türker, Zehra Cunillera, Zehra Çelenk, Zerrin Saral, Zeynep Aliye, Zeynep Altıok, Zeynep Ezmen"