21 ilde 'FETÖ' operasyonu: 67 gözaltı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, "FETÖ" mensuplarını finanse ettikleri değerlendirilen ve aralarında meslekten ihraç edilmiş din görevlisi, askeri personel, polis, öğretmen ve hemşirenin de bulunduğu 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir merkezli Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Manisa, Ordu, Tekirdağ, Yozgat ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda 71 şüpheliden 67'si gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte çok sayıda örgütsel dokümanın da ele geçirildiği bildirildi. (İHA)