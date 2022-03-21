'Hasta' açıklaması sonrası Gülen'in yeni görüntüsü ortaya çıktı

Cemaat'in firari lideri Fethullah Gülen, 1 Mart 2022’de yayınlanan videosunda hasta olduğunu açıklamıştı.

Gülen’in hastalığını açıkladığı videosunun ardından 6 Mart 2022’de Cemaat'ten bu kez “yeni video” yerine “ses kaydı” yayınlanmıştı. Gülen bu ses kaydında, “ölüm” ve “miras” üzerine konuşuyordu.

Odatv'nin haberine göre, 12 gündür yeni video ve ses kaydı yayınlamayan Cemaat, 18 Mart 2022’de yeni bir video yayınlandı.

Gülen’in hastaneden çıkış görüntülerinin yer aldığı yeni videoda, Gülen’in güçlükle yürüdüğü görüldü.

Odatv, Gülen’in, 16 Kasım 2021 gecesi zehirlendiğini iddia etmişti. Habere göre, Cemaat'e zehirlenme olayı ile ilgili konuşmama talimatı verildi.