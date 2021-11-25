'20’den fazla limanın sözleşmesi rant için ihalesiz uzatılacak'

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, elektrik faturalarındaki TRT payı kesintisinin sonlandırılmasını da içeren Torba Kanun Teklifi’nin Sanayi Komisyonundaki görüşmeleri sırasında limanların işletme hakkı devirlerinin 49 yıla uzatılmasına tepki gösterdi.
Budak, “İktidarın Katar sevgisini bizim anlamamız mümkün değil. Geçen sene Katarlı bir şirkete 140 milyon dolara, sekiz yıllığına devredilen Antalya Limanı, 2047’ye kadar Katarlılara verilmek isteniyor. İktidarın Katar sevgisinin son kurbanı Antalya Limanı olacak” dedi.
'Birilere peşkeş çekiyoruz'
20’den fazla limanın sözleşmesinin rant için ihalesiz uzatılacağını dile getiren Budak şunları söyledi: