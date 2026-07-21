2026 YKS sonuçları açıklandı, 2 soru iptal edildi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Prof. Dr. Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2026-YKS değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını belirterek, adayların sonuçları ykssonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerini bildirdi.

Ersoy, "Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih sürecimiz başlayacak. 2026 YKS tercih işlemleri, 29 Temmuz- 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih sürecinde adaylarımıza; ilgi alanları ve yeteneklerini dikkate almalarını, tercih edecekleri alanları iyi araştırmalarını, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını ve destek almalarını tavsiye ediyorum. Yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

Kadın adayların sınava katılım oranı daha yüksek

20-21 Haziran'da yapılan sınavların sayısal verilerine bakıldığında Temel Yeterlilik Testine (TYT) başvuran 2 milyon 425 bin 627 adaydan, 2 milyon 255 bin 76’sı sınava katıldı, 170 bin 551 aday sınava girmedi. Alan Yeterlilik Testine (AYT) başvuran 1 milyon 627 bin 970 adaydan 1 milyon 473 bin 113 aday sınava katıldı. Yabancı Dil Testine (YDT) başvuran 203 bin 640 adaydan da 143 bin 270’i sınava katıldı, 60 bin 370 aday sınava girmedi.

TYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 91,48’i, TYT’ye başvuran kadın adayların yüzde 94,21’i, AYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 88,09’u, AYT’ye başvuran kadın adayların yüzde 92,33’ü ve YDT’ye başvuran erkek adayların yüzde 63,81’i, YDT’ye başvuran kadın adayların yüzde 74,99’u oturumlara katıldı. Tüm testlerde kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranı daha yüksek oldu.

Doğru cevap sayısı ortalamaları fen bilimleri ve matematikte düşük

2026-TYT’de ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin doğru cevap sayısı ortalamaları; Türkçe (40 soru) testinde 20,5, sosyal bilimler (20 soru) testinde 10,2, temel matematik (40 soru) testinde 6,8 ve fen bilimleri (20 soru) testinde 4,3 olarak kaydedildi. AYT matematik (40 soru) testinin ortalaması, 7,0, AYT fen bilimleri testinin ortalamaları, fizik (14 soru) alt testinde 2,7, kimya (13 soru) alt testinde 2,2 ve biyoloji (13 soru) alt testinde 3,0 oldu.

AYT Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinin ortalamaları; Türk dili ve edebiyatı (24 soru) alt testinde 6,1, tarih-1 (10 soru) alt testinde 2,6, coğrafya-1 (6 soru) alt testinde 1,7, AYT sosyal bilimler-2 testinin ortalamaları, tarih-2 (11 soru) alt testinde 1,7, coğrafya-2 (11 soru) alt testinde 2,1, felsefe grubu (12 soru) alt testinde 1,6, (DKAB) din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru) alt testinde 1,9 olarak gerçekleşti.

YDT'nin ortalamaları ise Almanca testinde 43,0, Arapça testinde 44,3, Fransızca testinde 46,1, İngilizce testinde 37,1, Rusça testinde 56,9 olarak kaydedildi.

TYT'deki Türkçe ve sosyal bilimler testinde kadın adayların doğru cevap sayısının ortalaması erkek adaylara göre daha yüksek, Temel matematik ve fen bilimleri testlerinde ise erkek adayların doğru cevap ortalaması kadınlara göre daha yüksek oldu. AYT'deki 11 alt testten 8' inde erkek adayların ortalaması, 3'ünde ise kadın adayların ortalaması daha yüksektir. YDT'de ise Arapça ve Rusça dillerinde kadın adayların, Almanca, Fransızca ve İngilizce'de erkek adayların ortalaması daha yüksek sonuçlandı.

2 soru iptal edildi

ÖSYM, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2026-YKS) 2 sorunun iptal edilerek değerlendirme işlemlerinin yapıldığını bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, şu ifadeler kullanıldı:

"20-21 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanan 2026-YKS'nın madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş ve 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri'nin Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiş olup Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 23 numaralı soru ise yargı kararı gereği iptal edilerek değerlendirme işlemleri yapılmıştır."

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